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Văn hóa - Giải trí

Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa hồi hộp khi lần đầu đóng phim

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Duy Đức

ANTD.VN - Mới đây, ekip "Chị chị Em em 3" đã chính thức tung poster cho diễn viên tiếp theo sẽ góp mặt trong bộ phim đó chính là hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa - Miss Universe Việt Nam 2023. Người đẹp sẽ vào vai em họ Thị Mầu.

Trước đó, theo thông tin từ nhà sản xuất, vai Thị Mầu sẽ do hoa hậu Kỳ Duyên đảm nhận. Điều này ít nhiều cũng gây tò mò cho khán giả về vai diễn của Bùi Quỳnh Hoa. Liệu sự xuất hiện của nàng hậu xứ Hà Thành sẽ mang đến câu chuyện gì cho bộ phim? Mối quan hệ chị em giữa Kỳ Duyên và Bùi Quỳnh Hoa trong phim liệu có thuận hoà, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau hay sẽ đối nghịch?

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Tạo hình nhân vật của Bùi Quỳnh Hoa trong phim "Chị chị Em em 3"

Xuất hiện trên poster nhân vật, Bùi Quỳnh Hoa nhận được nhiều lời khen với nhan sắc xinh đẹp, thần thái sang chảnh cuốn hút trong trang phục áo dài xưa. Trên fanpage của phim, ekip giới thiệu về Bùi Quỳnh Hoa: “Nàng mang vẻ đẹp dịu dàng như một thoáng xuân sang, chẳng phô trương mà vẫn khiến người ta muốn ngắm nhìn thêm đôi chút. Sự xuất hiện của nàng sẽ điểm tô thêm câu chuyện gì sắp tới?”, hứa hẹn nhiều điều thú vị về vai diễn của Miss Universe Việt Nam 2023 trong "Chị chị Em em 3".

Chia sẻ về lần đầu chạm ngõ điện ảnh, Bùi Quỳnh Hoa cho biết: “Lần đầu thử sức trong vai trò diễn viên, Hoa thấy rất hồi hộp, áp lực vì trước giờ mọi người quen với hình ảnh Bùi Quỳnh Hoa là một hoa hậu, người mẫu. Còn bây giờ xuất hiện như một diễn viên, Hoa thấy mình như một tân binh. Đứng trước những điều mới mẻ mình mong muốn được học hỏi các cô chú, anh chị diễn viên chuyên nghiệp của đoàn phim”.

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Phim điện ảnh "Chị chị Em em 3" có bối cảnh quay chính tại Bắc Ninh. Những ngày quay tại đây, Bùi Quỳnh Hoa rất thích từ không khí cho đến con người. “Mọi người cực kỳ thân thiện, hoà đồng và hỗ trợ đoàn phim, ekip rất nhiệt tình” - Cô nói thêm.

Nàng hậu hi vọng khán giả sẽ ủng hộ nhiệt tình bộ phim cũng như vai diễn đầu tay của mình. Trong tương lai, nếu có những vai diễn phù hợp, Bùi Quỳnh Hoa sẽ không ngại thử sức. Thời gian này, ngoài đóng phim, Bùi Quỳnh Hoa vẫn tích cực tham gia các sự kiện, hoạt động giải trí cũng như làm Mentor cho các chương trình truyền hình thực tế.

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Từ khóa:

#Phim "Chị chị Em em 3" #Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa đóng phim

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