“Lưu trăng phố cổ 2026”: Đưa Trung thu truyền thống trở lại đời sống đương đại

ANTD.VN - Từ ngày 28/8 đến hết 30/9, Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp với CLB Đình làng Việt tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa “Lưu Trăng Phố Cổ 2026 - Hành trình kết nối di sản, lan tỏa giá trị văn hóa Việt” tại nhiều không gian văn hóa trên địa bàn phố cổ Hà Nội.

Chương trình “Lưu trăng phố cổ 2026” được triển khai nhằm góp phần bảo tồn, phát huy giá trị Tết Trung thu truyền thống. Đồng thời, sự kiện còn góp phần tạo không gian để cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ trực tiếp tiếp cận, thực hành và sáng tạo trên nền tảng di sản văn hóa dân tộc.

Điểm nhấn của “Lưu trăng phố cổ 2026” là cách kết nối các di tích, công trình và không gian văn hóa của khu phố cổ thành một hành trình khám phá Trung thu truyền thống. Mỗi không gian được kỳ vọng trở thành một câu chuyện về ký ức Trung thu Hà Nội, đưa những giá trị từng gắn bó với đời sống người dân trở lại gần hơn với công chúng hôm nay.

Trong chuỗi hoạt động, triển lãm “Lưu trăng” khai mạc lúc 16h30 ngày 11/9 tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật, số 22 Hàng Buồm, giới thiệu các hiện vật, mô hình đồ chơi Trung thu truyền thống được nghiên cứu, phục dựng và sáng tạo bởi những người trẻ đến từ các thương hiệu THONG DONG, CỦA NẢ và THE ANNAM.

Thông tin về triển lãm "Lưu tranh".

Từ đèn ông sao, đèn cá chép, đèn cua, đèn tôm, đèn bọ ngựa, đèn kéo quân, đèn nhật nguyệt đến đầu sư tử, tiến sĩ giấy, ngựa giấy, con giống,… các tác giả trẻ nghiên cứu tư liệu, kỹ thuật chế tác và ngôn ngữ tạo hình dân gian để phục dựng những mẫu đồ chơi truyền thống, đồng thời phát triển sản phẩm phù hợp với đời sống đương đại.

Các tác giả trẻ nghiên cứu tư liệu, kỹ thuật chế tác và ngôn ngữ tạo hình dân gian để phục dựng những mẫu đồ chơi truyền thống, đồng thời phát triển sản phẩm phù hợp với đời sống đương đại.

Bên cạnh đó, triển lãm còn tổ chức các chương trình trải nghiệm và thực hành di sản. Ngày 13/9, công chúng có thể tham gia workshop cùng họa sĩ, nghệ nhân, trực tiếp tìm hiểu các công đoạn tạo khung, đan tre, bồi giấy và làm đồ chơi Trung thu. Cùng ngày, chương trình giao lưu với Hội Những người bạn di sản Việt Nam (FVH) sẽ tạo cơ hội để các vị khách quốc tế trải nghiệm làm đồ chơi Trung thu và tìm hiểu những nét đặc trưng trong văn hóa Trung thu Việt Nam.

Đặc biệt, tọa đàm “Chuyện Trăng - Chuyện Nghề” diễn ra lúc 14h ngày 18/9 sẽ tập trung vào câu chuyện Trung thu xưa và nay, mở ra cuộc trao đổi về việc người trẻ khởi nghiệp trong lĩnh vực sáng tạo dựa trên nền tảng văn hóa và nghề thủ công truyền thống. Qua đó, chương trình nhấn mạnh người trẻ là thế hệ tiếp nhận di sản, có thể trở thành chủ thể nghiên cứu, sáng tạo và đưa di sản trở lại đời sống.

Tọa đàm “Chuyện Trăng - Chuyện Nghề” diễn ra lúc 14h ngày 18/9 sẽ tập trung vào câu chuyện Trung thu xưa và nay, mở ra cuộc trao đổi về việc người trẻ khởi nghiệp trong lĩnh vực sáng tạo dựa trên nền tảng văn hóa và nghề thủ công truyền thống.

Một trong những hoạt động đáng chú ý nhất là lễ rước “Đêm Trăng Phố Cổ”, diễn ra lúc 19h ngày 25/9, Rằm tháng Tám, tại không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm. Sự kiện dự kiến quy tụ khoảng 1.000 người với 15 khối diễu hành nghệ thuật, gồm múa rồng, múa sư tử, xe Nguyệt Cung, đèn lồng truyền thống, cá chép, ngựa giấy, tiến sĩ giấy, mâm ngũ quả, cờ hội và các đoàn thanh thiếu niên rước đèn.

Đáng chú ý, CLB Đình làng Việt sẽ giới thiệu hai mô hình đèn lồng lấy cảm hứng từ Tháp Bút và Đài Nghiên trước cổng đền Ngọc Sơn. Được chế tác thủ công từ gỗ, tre, giấy dó bồi và tích hợp hệ thống chiếu sáng, hai mô hình gợi nhắc truyền thống trọng chữ, trọng học, tôn vinh tri thức của người Việt. Khi xuất hiện trong đoàn rước quanh hồ Hoàn Kiếm, những biểu tượng vốn gắn với không gian di tích được đưa vào đời sống lễ hội, tạo nên sự kết nối giữa di sản, ký ức văn hóa và cộng đồng.

Mô hình đèn lồng Đài nghiên.

Mô hình đèn lồng Tháp Bút.

Thông qua “Lưu trăng phố cổ 2026”, Ban Tổ chức kỳ vọng từng bước hình thành một lễ hội Trung thu mang dấu ấn riêng của Hà Nội, trong đó di sản tiếp tục được thực hành, sáng tạo và trao truyền. Trong đó, thế hệ trẻ được đặt ở vị trí trung tâm, góp phần biến những giá trị văn hóa truyền thống thành nguồn lực cho phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch và đời sống văn hóa của Thủ đô.