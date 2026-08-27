Phim Việt đồng hành cùng khán giả trong dịp Quốc khánh 2/9

ANTD.VN - Nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia tổ chức đợt chiếu phim miễn phí từ ngày 27-30/8/2026, giới thiệu tới công chúng nhiều tác phẩm điện ảnh Việt Nam thuộc các thể loại tài liệu, truyện và hoạt hình.

Đợt phim do Trung tâm Chiếu phim Quốc gia tổ chức trước thềm Quốc khánh 2/9, mang đến một lựa chọn văn hóa cho khán giả trong dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước. Các tác phẩm được chọn chiếu trong dịp này có nội dung và cách thể hiện khác nhau, từ câu chuyện về những nhân vật, dấu mốc lịch sử đến văn hóa, di sản và vẻ đẹp của quê hương, con người Việt Nam.

Đáng chú ý trong chương trình là “Người viết Quốc ca”, phim tài liệu do đạo diễn Đặng Linh thực hiện, Hãng Phim tài liệu và khoa học Trung ương sản xuất, có thời lượng 115 phút. Tác phẩm tập trung khắc họa cuộc đời, sự nghiệp của nhạc sĩ Văn Cao, đồng thời tái hiện những câu chuyện xoay quanh quá trình ra đời của “Tiến quân ca”, ca khúc được lựa chọn làm Quốc ca Việt Nam.

Không chỉ dừng ở câu chuyện về một tác phẩm âm nhạc đặc biệt, bộ phim còn khai thác chân dung cố nhạc sĩ Văn Cao từ nhiều góc độ, trong đó có đời sống sáng tạo, tâm hồn nghệ sĩ và những đóng góp của ông đối với nền âm nhạc, nghệ thuật Việt Nam. “Người viết Quốc ca” từng được công chiếu tại Hà Nội vào tháng 11-2025 và được giới thiệu trở lại trong đợt phim năm nay.

Bên cạnh “Người viết Quốc ca”, chương trình còn trình chiếu miễn phí 2 bộ phim tài liệu “Tiếng chiêng xa” và “Trường Lưu một miền di sản”. Nếu những thước phim về nhạc sĩ Văn Cao đưa khán giả trở lại với một dấu ấn quan trọng trong đời sống âm nhạc dân tộc thì 2 bộ phim tài liệu này lại mở rộng góc nhìn về văn hóa, di sản và những giá trị được lưu giữ qua thời gian.

Ở thể loại phim truyện, “Ký ức Nam Xuân” được chọn trình chiếu trong cả đợt phim. Tác phẩm được xếp loại T13 và có các suất chiếu buổi tối trong lịch chương trình. Ngoài ra, khán giả nhỏ tuổi có thể thưởng thức chùm phim hoạt hình gồm: “Người bạn đồng hành”, “Cây cầu của chúng ta”, “Ảo ảnh”, “Sắc màu của núi” và “Cuộc hồi hương kỳ diệu”. Việc kết hợp nhiều thể loại giúp chương trình hướng tới nhiều nhóm khán giả thay vì chỉ tập trung vào dòng phim mang nội dung lịch sử.

Theo lịch công bố, đợt phim bắt đầu từ ngày 27-8 với suất chiếu “Người viết Quốc ca” lúc 10h; buổi tối cùng ngày là hai phim “Tiếng chiêng xa” và “Ký ức Nam Xuân”. Ngày 28-8, khán giả có thể xem “Trường Lưu một miền di sản” và “Ký ức Nam Xuân” vào buổi sáng, trước khi “Người viết Quốc ca” được chiếu vào buổi tối. Chùm phim hoạt hình gồm: “Người bạn đồng hành”, “Cây cầu của chúng ta”, “Ảo ảnh”, “Sắc màu của núi” và “Cuộc hồi hương kỳ diệu” có suất lúc 10h trong hai ngày 29 và 30-8. Ngoài ra, “Người viết Quốc ca” được chiếu tối 29-8, còn “Ký ức Nam Xuân” có suất tối 30-8-2026.

Toàn bộ các suất chiếu thuộc chương trình đều miễn phí. Vé 0 đồng được phát tại quầy vé Trung tâm Chiếu phim Quốc gia. Mỗi khán giả được nhận tối đa 4 vé cho toàn đợt phim. Các suất chiếu diễn ra tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, số 87 Láng Hạ, Hà Nội.

Việc đưa những tác phẩm điện ảnh Việt Nam đến với công chúng trong dịp Quốc khánh không chỉ tạo thêm một không gian thưởng thức nghệ thuật mà còn góp phần kết nối khán giả với lịch sử, văn hóa và di sản dân tộc bằng ngôn ngữ điện ảnh. Đặc biệt, sự góp mặt của các phim hoạt hình bên cạnh phim tài liệu và phim truyện giúp những câu chuyện về đất nước được tiếp cận tự nhiên hơn với khán giả trẻ và các gia đình trong dịp lễ 2/9.