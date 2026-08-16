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Chính trị - Xã hội

Những người âm thầm giữ nhịp sau ánh đèn “81 mùa bình yên”

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Phú Khánh

ANTD.VN - Đêm 15-8, khi pháo hoa bung sáng trên bầu trời Hồ Gươm và hàng nghìn người vỗ tay không ngớt, ít ai để ý phía sau cánh gà vẫn còn những gương mặt thầm lặng. Đó là những đồng chí lãnh đạo CATP Hà Nội hàng ngày vẫn bám sát sân khấu, chỉ đạo từng việc nhỏ nhất. Đó là những cán bộ, chiến sĩ thầm lặng không lên sóng truyền hình, không có tên trong danh sách nghệ sĩ biểu diễn. Nhưng suốt nhiều ngày trước đó, họ là người chỉ từng góc máy, rà từng phân đoạn, cầm bộ đàm đứng dưới nắng, để đến tối 15/8, "81 mùa bình yên" diễn ra trọn vẹn từ nốt nhạc đầu tiên đến loạt pháo hoa cuối trong ấn tượng khó quên của người dân và du khách...

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Tối 15/8, chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt "81 mùa bình yên" của Công an Thủ đô đã diễn ra thành công tốt đẹp với ấn tượng khó quên
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Hàng nghìn người dân đã trải qua một đêm hồ Gươm đầy cảm xúc
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Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc CATP Hà Nội chỉ đạo từng việc nhỏ để đảm bảo sân khấu chương trình có thể tiếp cận mọi người dân ở phố đi bộ Hồ Gươm tối 15-8
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Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội chỉ đạo các công tác trước giờ diễn chính thức của chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt "81 mùa bình yên"
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Chỉ huy các đơn vị nghiệp vụ của CATP Hà nội trao đổi các phần việc trong tối 15-8
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Nhiều ngày nay, chỉ huy các đơn vị của CATP đã phối hợp chặt chẽ với Nhà hát kịch Hà Nội để chuẩn bị chu đáo cho chương trình
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Cán bộ CATP Hà Nội trao đổi liên tục để đảm bảo từng phần việc nhỏ nhất đều phải chỉnh chu
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Cán bộ Đội Nghi lễ CATP Hà Nội chỉnh lại quân phục cho tiêu binh để đảm bảo từng nếp áo, caravat, hay đến chiếc cúc cũng phải đúng quy định
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NSƯT Trường Bắc, Phó Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Quốc gia Việt Nam, tổng đạo diễn trao đổi với chỉ huy đội kèn - Đội nghi lễ CATP Hà Nội để làm sao trình diễn phục vụ nhân dân tốt nhất
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NSND Trung Hiếu, Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội, tác giả kịch bản chương trình căn chỉnh từng vị trí, động tác cho các diễn viên
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Tối 15-8, các đơn vị vẫn trao đổi từng phần việc nhỏ trước giờ diễn chính thức
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Từng góc máy rà từng phân đoạn được kiểm tra nhiều lần
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"Tối nay bố về muộn nhé, con học xong nhớ ngủ sớm" - đó là tin nhắn nhiều ngày nay của không ít cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô, những người đã tập luyện nhiều ngày cho chương trình ý nghĩa này
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Phía sau cánh gà còn là rất nhiều những cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô với những phần việc không lên sóng truyền hình...
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Tất cả các công đoạn đều phải chỉnh chu nhất để phục vụ người dân tốt nhất
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Những chiến sĩ Cảnh sát Cơ động đặc nhiệm cũng tập luyện nhiều ngày để trình diễn các màn truy bắt, trấn áp tội phạm ở chương trình
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Ở khu kỹ thuật, các cán bộ Công an Thủ đô cũng phối hợp chặt chẽ với Nhà hát kịch Hà Nội để từng góc máy, từng khung hình được đẹp nhất để phục vụ người dân
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Những người "giữ nhịp" cho "81 mùa bình yên"

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