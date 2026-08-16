Những người âm thầm giữ nhịp sau ánh đèn “81 mùa bình yên”

ANTD.VN - Đêm 15-8, khi pháo hoa bung sáng trên bầu trời Hồ Gươm và hàng nghìn người vỗ tay không ngớt, ít ai để ý phía sau cánh gà vẫn còn những gương mặt thầm lặng. Đó là những đồng chí lãnh đạo CATP Hà Nội hàng ngày vẫn bám sát sân khấu, chỉ đạo từng việc nhỏ nhất. Đó là những cán bộ, chiến sĩ thầm lặng không lên sóng truyền hình, không có tên trong danh sách nghệ sĩ biểu diễn. Nhưng suốt nhiều ngày trước đó, họ là người chỉ từng góc máy, rà từng phân đoạn, cầm bộ đàm đứng dưới nắng, để đến tối 15/8, "81 mùa bình yên" diễn ra trọn vẹn từ nốt nhạc đầu tiên đến loạt pháo hoa cuối trong ấn tượng khó quên của người dân và du khách...