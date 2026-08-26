Điện ảnh Cách mạng hội ngộ khán giả dịp Quốc khánh 2/9

Trong khuôn khổ chương trình, Viện phim Việt Nam sẽ đưa trở lại màn ảnh 3 tác phẩm điện ảnh thuộc dòng phim Cách mạng, qua đó giúp khán giả hôm nay nhìn lại những năm tháng chiến tranh từ những câu chuyện cụ thể về người lính, lực lượng làm nhiệm vụ bí mật và người dân trong vùng chiến sự. Chương trình diễn ra vào 9h mỗi ngày, từ ngày 26 đến 28-8-2026 tại Rạp Ngọc Khánh, 523 Kim Mã, Giảng Võ, Hà Nội. Các buổi chiếu mở cửa tự do.

Mở đầu chương trình là “Đường về quê mẹ” của đạo diễn Bùi Đình Hạc, bộ phim được thực hiện năm 1970 và công chiếu năm 1971. Tác phẩm xoay quanh ba chiến sĩ công binh Núi, Dư và Ly với nhiệm vụ xây dựng một trận địa giả nhằm thu hút máy bay B-52 của Mỹ, tạo điều kiện để đồng đội bí mật mở đường phục vụ chiến dịch giải phóng làng Vân.

Điểm đáng chú ý của “Đường về quê mẹ” không chỉ nằm ở những tình huống chiến đấu mà còn ở cách bộ phim khắc họa sự hy sinh âm thầm phía sau chiến trường. Hình ảnh người mẹ của Núi trở thành một trong những điểm nhấn giàu cảm xúc, qua đó mở rộng câu chuyện từ những người trực tiếp cầm súng sang những người ở hậu phương, những người cũng phải đối mặt với mất mát và hiểm nguy. Tác phẩm từng được đánh giá cao tại các kỳ liên hoan phim trong và ngoài nước, trong đó có "Bông sen Vàng" tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ II.

Vào sáng ngày 27-8, chương trình tiếp tục với “Danh sách mật” của đạo diễn Vũ Phạm Từ. Lấy bối cảnh Hà Nội năm 1954, thời điểm quân Pháp rút khỏi Việt Nam, bộ phim tập trung vào câu chuyện về những điệp viên công an Hà Nội hoạt động trong hoàn cảnh đặc biệt khốc liệt. Qua những nhiệm vụ bí mật và sự lựa chọn giữa an toàn cá nhân với trách nhiệm, tác phẩm khắc họa sự hy sinh của những con người làm công tác tình báo, góp phần bảo vệ thành phố và người dân trong thời khắc lịch sử. “Danh sách mật” được xác định là một tác phẩm phim truyện của năm 1977, thuộc mạch điện ảnh cách mạng khai thác những câu chuyện về chiến đấu và bảo vệ đất nước.

Khép lại chương trình vào sáng ngày 28-8 là “Chom và Sa” của đạo diễn Phạm Kỳ Nam, được sản xuất năm 1978. Bộ phim đưa người xem về bối cảnh cuộc kháng chiến chống Pháp, xoay quanh một chiến sĩ Vệ Quốc Đoàn được một gia đình dân tộc Thái che chở. Khi quân Pháp tấn công bản, người chiến sĩ phải tìm cách chống trả trong tình thế tương quan lực lượng bất lợi, đồng thời bảo vệ một tập tài liệu quan trọng không để rơi vào tay đối phương.

Nếu “Đường về quê mẹ” nhấn vào hình ảnh người lính và những hy sinh phía sau một nhiệm vụ chiến đấu, “Danh sách mật” đưa khán giả đến với thế giới của những người hoạt động bí mật, thì “Chom và Sa” lại mở ra một lát cắt khác về cuộc chiến qua sự gắn bó giữa người chiến sĩ với đồng bào địa phương. Tác phẩm cũng cho thấy một hướng tiếp cận quen thuộc của điện ảnh Cách mạng Việt Nam, đó là đặt những con người bình thường vào hoàn cảnh khắc nghiệt để làm nổi bật lòng can đảm, sự thủy chung và ý chí bảo vệ quê hương. “Chom và Sa” sau đó từng được giới thiệu tại các chương trình điện ảnh quốc tế và được ghi nhận với giải thưởng tại Liên hoan phim quốc tế dành cho thiếu nhi ở Mumbai.

Hình ảnh trong phim "Chom và Sa" do đạo diễn Phạm Kỳ Nam dàn dựng

Ba bộ phim được lựa chọn cho chương trình không chỉ có giá trị ở nội dung lịch sử mà còn là những tư liệu điện ảnh giúp lưu giữ ký ức về một thời kỳ đặc biệt của dân tộc. Qua những câu chuyện được kể bằng ngôn ngữ điện ảnh, lịch sử hiện lên không chỉ qua những sự kiện lớn mà còn qua số phận, lựa chọn và sự hy sinh của từng con người.

Theo Viện Phim Việt Nam, chương trình hướng tới việc giúp công chúng có thêm những góc nhìn về những năm tháng đấu tranh Cách mạng, tinh thần bất khuất, ý chí độc lập, tự do và khát vọng hòa bình của nhân dân Việt Nam. Việc đưa các tác phẩm kinh điển trở lại rạp trong dịp Quốc khánh cũng là dịp để khán giả, đặc biệt là thế hệ trẻ, tiếp cận những bộ phim được thực hiện cách đây nhiều thập niên và nhìn lại lịch sử qua một ngôn ngữ nghệ thuật giàu cảm xúc.