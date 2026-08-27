Tùng Dương gây "sốt" với màn “múa lân phong thủy” bên cúp vàng

ANTD.VN - Tùng Dương khiến sân Mỹ Đình bùng nổ với phần biểu diễn kéo dài 10 phút trước trận chung kết ASEAN Hyundai Cup 2026. Sau khi tiết mục khép lại, cộng đồng mạng hài hước ví von hình ảnh của nam ca sĩ là “múa lân” khiến anh cũng không khỏi thích thú. Chính Tùng Dương sau đó còn bắt “trend” khi chia sẻ hình ảnh trên trang Facebook cá nhân và dí dỏm gọi đây là...“múa lân phong thủy”.

Cách ví von hài hước trên bắt nguồn từ phong cách trình diễn đầy năng lượng của Tùng Dương khi anh liên tục di chuyển, tương tác với không gian sân khấu và đặc biệt là khoảnh khắc đứng bên chiếc cúp ASEAN. Hình ảnh nam ca sĩ trong trang phục nổi bật, cùng những động tác mạnh mẽ, có phần “quằn quại” đặc trưng, khiến nhiều khán giả liên tưởng vui tới một màn múa lân đang vờn quanh chiếc cúp vàng.

Thay vì ngại ngùng trước những bình luận hài hước, Tùng Dương tỏ ra khá thích thú. Sau trận chung kết, anh còn tự nhận màn trình diễn của mình là “múa lân phong thủy” như một cách hưởng ứng sự sáng tạo của cộng đồng mạng. Câu nói nhanh chóng tạo thêm một điểm nhấn vui vẻ cho phần xuất hiện của nam ca sĩ trước trận đấu.

Màn trình diễn được cộng đồng mạng ví von là Tùng Dương "múa lân phong thủy" bên cúp Vàng khiến Công Vinh cũng không nhịn được cười

Tuy nhiên đằng sau khoảnh khắc hài hước ấy là một màn trình diễn được Tùng Dương dành nhiều tâm huyết. Trong khoảng 10 phút trước giờ bóng lăn, nam ca sĩ lần lượt thể hiện “Đường đến ngày vinh quang” của nhạc sĩ Trần Lập và “Khát vọng vinh quang” của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, khuấy động không khí tại sân Mỹ Đình trước hàng vạn cổ động viên.

Đặc biệt, khoảnh khắc Tùng Dương bước ra cùng cựu danh thủ Công Vinh và chiếc cúp ASEAN khiến nam ca sĩ xúc động. Sau khi rời sân khấu, anh cho biết vẫn còn nguyên cảm xúc khi được hát trong không khí của một trận chung kết và đứng cạnh một biểu tượng của bóng đá Việt Nam.

Màn “múa lân phong thủy” của Tùng Dương bên chiếc cúp vàng khiến cộng đồng mạng thích thú

Tùng Dương chia sẻ Công Vinh là một biểu tượng của bóng đá Việt Nam, còn chiếc cúp gợi lên khát vọng chiến thắng, niềm tự hào và những cảm xúc mà bóng đá mang lại cho hàng triệu người hâm mộ. Với anh, đây là khoảnh khắc âm nhạc và bóng đá gặp nhau, cùng lan tỏa tinh thần Việt Nam và tình yêu dành cho bóng đá khu vực.

Nam ca sĩ cho rằng đây cũng là khoảnh khắc âm nhạc và bóng đá gặp nhau, cùng lan tỏa tinh thần Việt Nam và tình yêu dành cho bóng đá khu vực. Với anh, hình ảnh đứng trên sân Mỹ Đình, giữa hàng vạn người hâm mộ và bên cạnh Công Vinh cùng chiếc cúp ASEAN sẽ trở thành một kỷ niệm vô cùng khó quên.

Màn trình diễn chỉ kéo dài khoảng 10 phút nhưng đã hoàn thành vai trò “đốt nóng” sân Mỹ Đình trước khi trái bóng lăn, đồng thời để lại một hình ảnh vui vẻ được khán giả nhớ đến bằng cái tên rất riêng: “múa lân phong thủy” bên cúp vàng.

Trước đó, các trận đấu ASEAN Cup thường không có phần biểu diễn âm nhạc trước giờ bóng lăn. Riêng trận chung kết lượt về năm nay, Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á dành khoảng 10 phút cho chương trình nghệ thuật chào mừng hai đội tuyển và Tùng Dương là nghệ sĩ Việt Nam duy nhất được lựa chọn biểu diễn. Nam ca sĩ cho biết, anh muốn dành trọn năng lượng và nhiệt huyết cho khoảng thời gian ngắn ngủi trước giờ bóng lăn. Với nam ca sĩ, đây không chỉ là một tiết mục biểu diễn mà còn là cơ hội để âm nhạc hòa vào bầu không khí bóng đá, góp thêm cảm xúc cho người hâm mộ trước trận đấu được chờ đợi.