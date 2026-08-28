Bảo Ngọc vào Top 40 "Miss World", lọt nhóm ứng viên sáng giá hàng đầu

ANTD.VN - Đại diện nhan sắc nước chủ nhà - Lê Nguyễn Bảo Ngọc vừa giành chiến thắng "Top Model" khu vực châu Á - châu Đại Dương, qua đó chắc suất lọt vào Top 40 "Miss World 2026". Trước đó, cô liên tục ghi dấu ở các phần thi phụ và được nhiều chuyên trang sắc đẹp quốc tế xếp vào nhóm ứng viên sáng giá cho vương miện Hoa hậu.

Đây là thành tích quan trọng nhất của đại diện Việt Nam kể từ đầu cuộc thi "Miss World 2026" tới giờ, đồng thời là lần đầu Lê Nguyễn Bảo Ngọc giành chiến thắng tại phần thi phụ của cuộc thi. Sân chơi năm nay quy tụ 111 thí sinh tranh tài và theo thể thức được ban tổ chức công bố thì Top 40 sẽ gồm 10 đại diện của mỗi khu vực châu Phi, châu Mỹ - Caribbean, châu Á - châu Đại Dương và châu Âu. Các suất đặc cách được trao thông qua những phần thi phụ, trước khi cuộc thi tiếp tục rút gọn xuống Top 20, Top 12 và Top 6 trong đêm chung kết.

Chiến thắng của Bảo Ngọc diễn ra tối 27-8 tại Nha Trang, trong khuôn khổ phần trình diễn "Vietnam Beauty Fashion Fest XVII" với chủ đề “Soul of Heritage”. Từ 111 thí sinh ban đầu, 60 người đẹp được chọn vào vòng cuối "Top Model". Bảo Ngọc sau đó cùng các đại diện nổi bật của khu vực châu Á - châu Đại Dương tranh suất chiến thắng và vượt qua những ứng viên đến từ Thái Lan, Campuchia, Ấn Độ và Trung Quốc. Kết quả đưa cô trở thành một trong 4 người chiến thắng phần thi này ở khu vực châu Á - châu Đại dương và được đặc cách vào Top 40 chung cuộc. Được biết, sau đó thí sinh được bình chọn có phần thể hiện xuất sắc nhất trong 4 khu vực sẽ có cơ hội tiến thẳng vào Top 20 tại đêm chung kết.

Trước đó, Bảo Ngọc cùng đồng đội đã giành chiến thắng ở phần thi thử thách nấu ăn "Head Chef Beauty" lần đầu xuất hiện tại đấu trường "Miss World". Tiếp đó, ở phần thi thuyết trình "Head to Head Challenge", đại diện nhan sắc Việt lọt Top 20, tương ứng nhóm Top 5 khu vực châu Á - châu Đại Dương, với phần trình bày xoay quanh biến đổi khí hậu, trách nhiệm của người trẻ và cách giữ bản sắc trong quá trình hội nhập. Tại phần thi tài năng, cô lọt Top 23 với tiết mục kết hợp đàn đá, ca hát và đọc Rap. Những dấu ấn này khiến Bảo Ngọc trở thành một trong những đại diện nhan sắc khá nổi bật tại cuộc thi năm nay.

Nhiều ý kiến cho rằng lợi thế của Bảo Ngọc không chỉ nằm ở chiều cao 1,86 m hay kinh nghiệm từng đăng quang "Miss Intercontinental 2022" mà còn ở khả năng giao tiếp tiếng Anh và kinh nghiệm từ những hoạt động cộng đồng sâu rộng. Những yếu tố này khá phù hợp với định hướng sắc đẹp vì cộng đồng “Beauty With a Purpose” mà "Miss World" theo đuổi.

Đáng chú ý, trước đó chuyên trang sắc đẹp quốc tế Sash Factor từng đưa đại diện Việt Nam lên vị trí số một trong bảng dự đoán vương miện "Miss World 2026". Chuyên trang này cũng liên tục đánh giá Bảo Ngọc là ứng viên sáng giá cho giải phụ "Top Model" và sau đó cô đã biến dự đoán này thành kết quả thực tế.

Trong khi đó chuyên trang sắc đẹp Missosology đưa Bảo Ngọc vào Top 5 ứng viên nổi bật nhất "Miss World 2026", xếp sau Brazil, Philippines, Chile và Nigeria. Đây là bảng dự đoán của chuyên trang, không phải kết quả chính thức của cuộc thi, nhưng việc Bảo Ngọc xuất hiện trong nhóm năm người dẫn đầu cho thấy sức hút của cô đã được duy trì sau hơn 2 tuần tranh tài. Đặc biệt, hai người đẹp đứng trước cô trong bảng xếp hạng là đại diện Philippines và Nigeria cũng đã giành vé Top 40 thông qua các phần thi phụ. Một bảng xếp hạng khác cũng cho thấy vị thế đáng chú ý của đại diện nhan sắc Việt. Cụ thể, trang Pageanthology xếp Bảo Ngọc ở vị trí số một, nhận định đại diện Việt Nam duy trì phong độ ổn định và nhiều tiêu chí phù hợp với cuộc thi.

"Miss World 2026" đang bước vào giai đoạn quyết định. Sau các phần thi phụ, các thí sinh sẽ tiếp tục hướng tới những hoạt động quan trọng trước chung kết, trong đó có màn trình diễn "Dances of the World" dự kiến diễn ra ngày 2-9 tới tại Nha Trang. Đêm chung kết dự kiến diễn ra ngày 5-9, khi Top 40 được rút xuống Top 20, Top 12 và Top 6 trước khi tìm ra tân Hoa hậu.