Rodri chấp nhận giảm lương để làm học trò HLV Mourinho

ANTD.VN - Tiền vệ Rodri chấp nhận giảm mức lương đang hưởng tại Man City, khoảng 11,4 triệu bảng mỗi năm, để hiện thực hóa mong muốn trở lại La Liga khoác áo Real Madrid.

Real Madrid đang tiến rất gần tới chữ ký của Rodri sau khi tiền vệ người Tây Ban Nha được cho là đã hoàn tất thỏa thuận cá nhân với đội bóng Hoàng gia. Trở ngại lớn nhất lúc này chỉ còn nằm ở quá trình đàm phán phí chuyển nhượng giữa Real Madrid và Man City.

Rodri cấp nhận giảm lương để làm học trò HLV Mourinho (Ảnh: Madridxtra)

Theo Marca, Rodri chấp nhận giảm mức lương đang hưởng tại Man City, khoảng 11,4 triệu bảng mỗi năm, để hiện thực hóa mong muốn trở lại La Liga khoác áo Real Madrid. Hai bên đã thống nhất các điều khoản cá nhân và tiền vệ 30 tuổi hiện chỉ chờ hai CLB tìm được tiếng nói chung.

Trong bối cảnh hợp đồng của Rodri với đội chủ sân Etihad chỉ còn thời hạn đến mùa hè năm sau, đây được xem là thời điểm phù hợp nhất để đội bóng nước Anh cân nhắc bán cầu thủ nếu không muốn đối mặt nguy cơ mất trắng.

Dù vậy, tương lai của Rodri vẫn chưa hoàn toàn được định đoạt. Theo The Athletic, Man City vẫn kiên trì thuyết phục tiền vệ người Tây Ban Nha gia hạn hợp đồng.

Chiêu mộ Rodri được xem là bước tiến quan trọng trong kế hoạch nâng cấp tuyến giữa của đội bóng Hoàng gia. Sau nhiều năm theo dõi và đánh giá, ban lãnh đạo Real tin rằng tuyển thủ Tây Ban Nha là nhân tố đủ đẳng cấp để trở thành trung tâm trong giai đoạn tái thiết lực lượng những mùa giải tới.

Rodri trưởng thành từ lò đào tạo Villarreal trước khi chuyển sang Atletico Madrid và khẳng định tên tuổi tại đây. Mùa hè năm 2019, anh gia nhập Man City và nhanh chóng trở thành một trong những tiền vệ phòng ngự xuất sắc nhất thế giới, giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống chiến thuật của đội bóng do HLV Pep Guardiola dẫn dắt.

Ở mùa giải vừa qua, Rodri tiếp tục là trụ cột giúp Man City giành cú đúp danh hiệu quốc nội gồm FA Cup và cúp Liên đoàn Anh, đồng thời duy trì phong độ ổn định trong những trận đấu lớn.

Không chỉ thành công ở cấp CLB, tiền vệ sinh năm 1996 còn trải qua kỳ World Cup 2026 đầy ấn tượng cùng đội tuyển Tây Ban Nha. Anh là thủ lĩnh nơi tuyến giữa, góp công lớn giúp đội tuyển xứ bò tót đánh bại Argentina với tỉ số 1-0 trong trận chung kết để lên ngôi vô địch. Anh còn được FIFA trao danh hiệu Cầu thủ hay nhất World Cup 2026, khẳng định vị thế của một trong những tiền vệ toàn diện nhất bóng đá thế giới hiện nay.