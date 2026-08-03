Rodri và triết lý bất biến của Mourinho suốt hơn 20 năm cầm quân

ANTD.VN - Trong hơn hai thập kỷ cầm quân, HLV Jose Mourinho luôn để lại dấu ấn bằng những đội bóng giàu bản lĩnh và có khả năng chinh phục các danh hiệu lớn. Dù dẫn dắt Porto, Chelsea, Inter Milan, Real Madrid hay bất kỳ CLB nào khác, chiến lược gia người Bồ Đào Nha gần như chưa bao giờ thay đổi một nguyên tắc quan trọng - xây dựng đội bóng quanh một tiền vệ trung tâm đủ khả năng điều tiết lối chơi.

Theo tờ Marca, nếu Real Madrid hoàn tất thương vụ Rodri như những thông tin gần đây, đó sẽ không chỉ là một bản hợp đồng đình đám, mà còn là mảnh ghép quan trọng nhất trong kế hoạch tái thiết của HLV Mourinho.

Mourinho luôn có những tiền vệ trung tâm cự phách trong suốt hơn 20 năm cầm quân (Ảnh: Marca)

Rodri - quân bài Mourinho khao khát nhất

Ở tuổi 63, HLV Mourinho trở lại Bernabeu với áp lực rất lớn sau mùa giải 2025/26 đầy thất vọng của Real Madrid. Để nhanh chóng đưa đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha trở lại vị thế số một, ông đã thúc đẩy hàng loạt thương vụ nâng cấp đội hình như Bernardo Silva, Denzel Dumfries, Marc Cucurella hay Ibrahima Konaté.

Tuy nhiên, cái tên được Mourinho xem là ưu tiên số một vẫn là Rodri.

Rodri cấp nhận giảm lương để làm học trò HLV Mourinho (Ảnh: Madridxtra)

Tiền vệ người Tây Ban Nha, chủ nhân Quả bóng vàng World Cup 2026, được xem là hình mẫu hoàn hảo cho vị trí số 6 hiện đại. Khả năng thu hồi bóng, điều tiết nhịp độ, phát động tấn công và duy trì sự cân bằng khiến Rodri trở thành cầu thủ mà Mourinho muốn trao toàn bộ chìa khóa tuyến giữa.

Nếu thương vụ được hoàn tất, Real Madrid cũng sẽ chính thức khép lại giai đoạn tìm kiếm người kế nhiệm Toni Kroos.

Một triết lý chưa bao giờ thay đổi

Việc Mourinho theo đuổi Rodri không phải điều bất ngờ. Ngay từ những ngày đầu tạo dựng tên tuổi cùng Porto, ông đã xây dựng lối chơi quanh Deco. Dù Costinha đảm nhiệm nhiệm vụ đánh chặn, Deco mới là bộ não thực sự trong hành trình giúp Porto giành Champions League năm 2004.

HLV Mourinho và học trò Deco ở Porto (Ảnh: Marca)

Dưới thời Mourinho, Deco thi đấu 106 trận, ghi 23 bàn và đóng góp tới 69 pha kiến tạo, trở thành cầu thủ được sử dụng nhiều nhất trong đội hình Porto huyền thoại.

Khi chuyển sang Chelsea, Mourinho tiếp tục áp dụng công thức quen thuộc. Lần này, người được chọn là Frank Lampard.

Dù Lampard là mẫu tiền vệ box-to-box hơn là một nhà tổ chức thuần túy, mọi đường lên bóng của Chelsea đều xoay quanh anh. Phía sau Lampard là Claude Makélélé và Michael Essien, những người đảm nhận phần lớn khối lượng phòng ngự để tiền vệ người Anh phát huy tối đa khả năng xâm nhập vòng cấm và ghi bàn.

Kết quả là Chelsea giành hai chức vô địch Premier League liên tiếp, chấm dứt hơn nửa thế kỷ chờ đợi.

Từ Cambiasso đến Xabi Alonso

Khi chuyển sang Inter Milan, Mourinho từng muốn đưa Deco về Italia nhưng thương vụ không thành. Dẫu vậy, ông nhanh chóng tìm được lời giải khác với Esteban Cambiasso.

Tiền vệ người Argentina không hoa mỹ như Wesley Sneijder, nhưng lại là nhân tố giữ nhịp, cân bằng đội hình và kết nối mọi tuyến. Cùng với Dejan Stankovic, Cambiasso tạo nên nền tảng để Inter giành cú ăn ba lịch sử năm 2010.

Lampard là hạt nhân trong lối chơi của Chelsea cách đây 20 năm, ở nhiệm kỳ đầu tiên của HLV Mourinho (Ảnh: Marca)

Đến Real Madrid nhiệm kỳ đầu, Mourinho tiếp tục đặt niềm tin tuyệt đối vào Xabi Alonso. Chỉ Cristiano Ronaldo ra sân nhiều hơn tiền vệ người Tây Ban Nha trong giai đoạn Mourinho dẫn dắt đội bóng Hoàng gia.

Sau chức vô địch World Cup 2010 cùng tuyển Tây Ban Nha, Xabi Alonso trở thành nhạc trưởng nơi tuyến giữa Real Madrid, là mắt xích quan trọng trong lối chơi mà Mourinho xây dựng để cạnh tranh với Barcelona thời kỳ đỉnh cao.

Dấu ấn ở mọi đội bóng

Ngay cả trong nhiệm kỳ thứ hai tại Chelsea, Mourinho vẫn tiếp tục tìm kiếm một người điều phối lối chơi và lựa chọn Cesc Fabregas. Tiền vệ người Tây Ban Nha nhanh chóng trở thành trung tâm trong hệ thống chiến thuật, góp công lớn giúp Chelsea vô địch Premier League.

Sau đó, dù những chặng dừng chân tại Manchester United, Tottenham, AS Roma, Benfica hay Fenerbahce không còn rực rỡ như trước, Mourinho vẫn trung thành với triết lý của mình.

Nemanja Matic là chốt chặn không thể thiếu ở Chelsea, Manchester United và Roma.

Paul Pogba tại Old Trafford hay Leandro Paredes ở Roma đảm nhận vai trò sáng tạo phía trên. Pierre-Emile Højbjerg là nhân tố quan trọng tại Tottenham, còn Fred trở thành một mắt xích đáng tin cậy trong đội hình Fenerbahce.

Trước khi trở lại Real Madrid, Mourinho còn trao quyền điều phối tuyến giữa cho Enzo Barrenechea trong quãng thời gian tái ngộ Benfica.

HLV Mourinho đang hướng đến thành công mới cùng Real Madrid (Ảnh: Marca)

Rodri có thể mở ra kỷ nguyên mới

Nhìn lại toàn bộ sự nghiệp của Mourinho, có thể thấy một điểm chung xuyên suốt.

Đội bóng của ông luôn được xây dựng quanh một tiền vệ đủ khả năng làm chủ khu trung tuyến. Người đó không nhất thiết phải ghi nhiều bàn thắng hay sở hữu những đường kiến tạo đẹp mắt, nhưng phải là cầu nối giữa phòng ngự và tấn công, đồng thời quyết định nhịp điệu trận đấu.

Deco, Lampard, Cambiasso, Xabi Alonso, Fabregas hay Matic đều từng đảm nhận vai trò ấy. Và giờ đây, Rodri được xem là phiên bản hoàn hảo nhất của mẫu tiền vệ mà Mourinho luôn tìm kiếm.

Nếu cập bến Bernabeu trong thời gian tới, ngôi sao người Tây Ban Nha không đơn thuần là một bản hợp đồng bom tấn. Anh nhiều khả năng sẽ trở thành hạt nhân trong dự án tái thiết của Mourinho, giống như cách những nhạc trưởng tuyến giữa đã giúp "Người đặc biệt" chinh phục gần như mọi đỉnh cao trong sự nghiệp cầm quân.