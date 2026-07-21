ANTD.VN - Chiều 21-7, đội tuyển Việt Nam có buổi tập đầu tiên tại Chonburi (Thái Lan), chính thức bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng trước trận ra quân gặp Timor Leste ở vòng bảng ASEAN Cup (AFF Cup) 2026.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik tập luyện trên sân Học viện bóng đá Legends, cách nơi đóng quân khoảng 15 phút di chuyển bằng xe buýt. Đây là địa điểm đã được khảo sát và lựa chọn từ trước, đáp ứng đầy đủ yêu cầu chuyên môn của Ban huấn luyện với chất lượng mặt sân đạt tiêu chuẩn.

ĐT Việt Nam tăng tốc, sẵn sàng đấu Timor Leste (Ảnh: VFF)

Thời tiết tại Chonburi cũng mang đến những tín hiệu tích cực cho đội tuyển. Dù vẫn có nắng, nền nhiệt tại thành phố ven biển của Thái Lan dễ chịu hơn Hà Nội, giúp các cầu thủ duy trì cường độ tập luyện và đảm bảo thể trạng trong giai đoạn chuẩn bị quan trọng.

Chỉ còn ít ngày trước trận đấu đầu tiên, HLV Kim Sang-sik dành phần lớn thời lượng buổi tập để hoàn thiện các phương án chiến thuật. Nhà cầm quân người Hàn Quốc liên tục quan sát, nhiều lần yêu cầu dừng bài tập để điều chỉnh cách di chuyển, phối hợp và triển khai bóng của các học trò nhằm bảo đảm mọi chi tiết được thực hiện đúng ý đồ.

Trước buổi tập, tiền vệ Nguyễn Ngọc Mỹ đã chia sẻ với truyền thông về quá trình chuẩn bị của đội tuyển. Cầu thủ trẻ cho rằng sau hơn ba tuần tập trung, toàn đội đã có sự chuẩn bị toàn diện thông qua các buổi tập tại Hà Nội, chuyến tập huấn ở Hàn Quốc cùng trận giao hữu với Myanmar.

"Em nghĩ sau hơn ba tuần chuẩn bị ở Hà Nội, chuyến tập huấn tại Hàn Quốc cũng như trận giao hữu với Myanmar, toàn đội gần như đã hoàn thành khâu chuẩn bị cuối cùng để bước vào giải đấu. Anh em rất tin tưởng vào Ban huấn luyện. Mỗi cá nhân sẽ cố gắng hết sức để thi đấu, tạo nên một tập thể gắn kết và hướng tới mục tiêu bảo vệ chức vô địch", Ngọc Mỹ chia sẻ.

Nói về cuộc cạnh tranh vị trí ở đội tuyển quốc gia, tiền vệ sinh năm 2004 khẳng định việc được tập luyện cùng các đàn anh là cơ hội quý báu để tích lũy kinh nghiệm và hoàn thiện bản thân.

"Là một cầu thủ trẻ, em xác định đây là cơ hội để học hỏi và trau dồi kinh nghiệm nhiều hơn. Còn về việc cạnh tranh vị trí, Ban huấn luyện sẽ đánh giá dựa trên những gì các cầu thủ thể hiện trên sân để lựa chọn đội hình phù hợp nhất. Nếu được trao cơ hội, em sẽ cố gắng thể hiện thật tốt", Ngọc Mỹ nói.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì tập luyện tại Chonburi trong những ngày tới để hoàn thiện khâu chuẩn bị, trước khi bước vào trận mở màn vòng bảng ASEAN Cup 2026 gặp Timor Leste vào ngày 24-7. Với quỹ thời gian không còn nhiều, Ban huấn luyện đang tập trung hoàn thiện lối chơi, đồng thời giúp các cầu thủ đạt trạng thái tốt nhất cho hành trình bảo vệ ngôi vô địch khu vực.