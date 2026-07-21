ANTD.VN - Sau 5 mùa giải liên tiếp được tổ chức thành công tại TP Hồ Chí Minh, Pocari Sweat Run - một trong những giải chạy phong trào quy mô quốc tế được cộng đồng runner mong đợi - sẽ lần đầu tiên đến với Hà Nội.

Sáng 21-7, Ban tổ chức phối hợp cùng Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức họp báo công bố Giải chạy quốc tế Pocari Sweat Run 2026 (PSR 2026), với sự tham dự của đại diện các cơ quan quản lý, đối tác, nhà tài trợ và đông đảo câu lạc bộ chạy bộ.

Pocari Sweat Run 2026 lần đầu đến Hà Nội, quy tụ 5.000 runner tranh tài

Ông Oyamada Kohei, Tổng Giám đốc Otsuka Nutraceutical Việt Nam, cho biết việc đưa Pocari Sweat Run ra Hà Nội là bước đi nhằm đóng góp nhiều hơn cho phong trào chạy bộ đang phát triển mạnh tại khu vực phía Bắc.

"Chúng tôi cam kết giữ vững triết lý 'All for Runners', mang đến hệ thống vận hành khoa học, an toàn cùng trải nghiệm toàn diện cho cộng đồng runner. Đồng thời, Pocari Sweat cũng mong muốn lan tỏa nhận thức về việc bổ sung nước và ion đúng cách trong thể thao, góp phần giúp mọi người vận động hiệu quả hơn và hướng tới cuộc sống khỏe mạnh hơn", ông Oyamada Kohei chia sẻ.

Đánh giá cao việc giải đấu lựa chọn Hà Nội là điểm đến mới, ông Phạm Xuân Tài - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội kỳ vọng Pocari Sweat Run 2026 sẽ góp phần làm phong phú các hoạt động thể thao cộng đồng của Thủ đô, lan tỏa tinh thần rèn luyện thể chất, thúc đẩy phong trào thể dục thể thao quần chúng và nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe của người dân.

Ông Oyamada Kohei, Tổng Giám đốc Otsuka Nutraceutical Việt Nam (trái) trong buổi họp báo sáng 21-7

Giải sẽ diễn ra trong ngày 13-9-2026, quy tụ khoảng 5.000 vận động viên tranh tài ở 4 cự ly gồm 3km, 5km, 10km và 21km. Nội dung bán marathon 21km xuất phát tại Công viên Thống Nhất, trong khi các cự ly còn lại khởi tranh từ Công viên Hòa Bình.

Ra đời tại Singapore từ năm 2012, Pocari Sweat Run đã phát triển tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á như Hong Kong (Trung Quốc), Thái Lan, Indonesia... Tại Việt Nam, giải được Công ty TNHH Otsuka Nutraceutical Việt Nam tổ chức từ năm 2019 và nhanh chóng trở thành một trong những sự kiện chạy bộ có sức hút lớn.

Qua 5 mùa giải, Pocari Sweat Run đã đồng hành cùng hơn 30.000 vận động viên, ghi dấu ấn với công tác tổ chức chuyên nghiệp, hệ thống tiếp nước khoa học và nhiều hoạt động hướng đến trải nghiệm của người tham gia.

Mùa giải thứ 6 đánh dấu bước mở rộng ra Hà Nội, thể hiện cam kết lâu dài của thương hiệu Pocari Sweat trong việc đồng hành cùng phong trào chạy bộ và lan tỏa lối sống khỏe mạnh tới cộng đồng.

Để nâng cao chất lượng tổ chức, Pocari Sweat Run 2026 hợp tác với Công ty CP Vũ Media (VRace), đơn vị có nhiều kinh nghiệm tổ chức các giải chạy chuyên nghiệp tại Việt Nam.

Theo Ban tổ chức, toàn bộ công tác vận hành đều hướng tới triết lý "All for Runners" - lấy trải nghiệm, sự an toàn và thành tích của vận động viên làm trung tâm.

Giải đấu được đầu tư đồng bộ từ hệ thống y tế, lực lượng tình nguyện viên, phương án phân luồng giao thông đến các trạm tiếp nước. Điểm nhấn chuyên môn là hệ thống bổ sung nước và ion Pocari Sweat được bố trí với mật độ dày, giúp các runner bù nước và điện giải hiệu quả trong suốt quá trình thi đấu.

Bên cạnh đó, đường chạy được thiết kế đi qua nhiều không gian đặc trưng của Thủ đô trên các tuyến đường rộng, tạo điều kiện thuận lợi cho vận động viên chinh phục thành tích. Việc bổ sung cự ly 3km cũng mở rộng cơ hội tham gia cho những người mới làm quen với chạy bộ.

Ngoài đường đua, khu Expo, khu phục hồi sau khi về đích cùng bộ race kit cao cấp cũng được đầu tư nhằm mang đến trải nghiệm trọn vẹn cho người tham dự. Đặc biệt, những vận động viên hoàn thành cự ly 21km sẽ nhận thêm áo và khăn Finisher độc quyền.

Với thông điệp "The New Start Of Better", Pocari Sweat Run 2026 không chỉ hướng tới một giải chạy đạt chuẩn quốc tế mà còn truyền cảm hứng để mỗi người bắt đầu hành trình hoàn thiện bản thân bằng lối sống năng động và khỏe mạnh.