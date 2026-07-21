Messi 'mất tích' khi tuyển Argentina trở về quê nhà

ANTD.VN - Lionel Messi không xuất hiện trên chuyến bay đưa đội tuyển Argentina trở về Buenos Aires, sau thất bại trước Tây Ban Nha ở trận chung kết World Cup 2026. Sự vắng mặt của đội trưởng 39 tuổi nhanh chóng thu hút sự chú ý, trong bối cảnh phần lớn các tuyển thủ đã trở về quê nhà ngay sau khi giải đấu khép lại.

Một ngày sau trận chung kết trên sân MetLife, thầy trò HLV Lionel Scaloni lên đường trở về Buenos Aires, kết thúc hơn một tháng hội quân cùng nhau.

Máy bay chở ĐT Argentina đã về tới Buenos Aires (Ảnh: Sun Sport)

Hình ảnh từ sân bay cho thấy máy bay chở đội tuyển Argentina đã hạ cánh an toàn xuống Buenos Aires. Tuy nhiên, Lionel Messi và Rodrigo De Paul không được nhìn thấy rời máy bay cùng đồng đội, khiến nhiều người hâm mộ hụt hẫng.

Messi và De Paul được cho là ở lại Mỹ (Ảnh: Sun Sport)

Nhiều nguồn tin cho rằng Messi quyết định không trở về Argentina mà ở lại Mỹ. Tiền đạo từng 8 lần giành Quả bóng vàng hiện sinh sống tại Miami, nơi anh khoác áo CLB Inter Miami.

Việc ở lại Mỹ được xem là lựa chọn hợp lý bởi giải Nhà nghề Mỹ (MLS) sẽ trở lại trong ít ngày tới sau quãng thời gian tạm dừng để nhường chỗ cho World Cup 2026.

Theo lịch thi đấu, Inter Miami sẽ gặp Chicago Fire vào thứ Năm. Dù vậy, Messi được dự đoán sẽ chưa vội tái xuất và có thể dành thêm thời gian nghỉ ngơi hậu World Cup.

Các tuyển thủ Argentina trở về (Ảnh: Sun Sport)

HLV Lionel Scaloni là một trong những người đầu tiên bước xuống máy bay, cùng với trung vệ Nicolas Otamendi. Sau đó lần lượt là Nicolas Tagliafico, Alexis Mac Allister, Lisandro Martinez cùng nhiều thành viên khác của đội tuyển.

Đáng chú ý, Lisandro Martinez vẫn trở về Argentina dù dính chấn thương trong trận chung kết. Trung vệ của Man United phải rời sân ngay trong hiệp một sau khi gặp vấn đề ở chân. Thay vì bay thẳng trở lại Manchester để chuẩn bị cho mùa giải mới, cầu thủ này quyết định về quê nhà cùng đội tuyển.

Dù lỡ cơ hội trở thành đội tuyển đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch World Cup kể từ Brazil năm 1962, đội tuyển Argentina vẫn nhận được sự đón tiếp trang trọng khi trở về quê nhà.

Một ban nhạc quân đội đã có mặt tại sân bay để cử nhạc chào mừng các cầu thủ. Thảm đỏ cũng được trải từ khu vực máy bay tới xe buýt của đội tuyển, như lời tri ân dành cho hành trình của thầy trò HLV Lionel Scaloni tại World Cup 2026.

Thất bại trước Tây Ban Nha khép lại giấc mơ vô địch thế giới lần thứ hai liên tiếp của Argentina. Với Messi, tương lai ở đội tuyển quốc gia vẫn chưa được xác định, trong khi trước mắt anh nhiều khả năng sẽ dành thời gian nghỉ ngơi trước khi trở lại thi đấu cho Inter Miami, ở giai đoạn còn lại của mùa giải MLS.