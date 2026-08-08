Việt Nam đấu Malaysia tại Mỹ Đình, giá vé cao nhất 1 triệu đồng

ANTD.VN - Malaysia vừa chính thức giành ngôi nhì bảng B để ghi tên vào vòng bán kết ASEAN Cup 2026 gặp đương kim vô địch Việt Nam, trận lượt đi ngày 16-8 tại Malaysia và lượt về 19-8 tại Mỹ Đình.

Tối 8-8, bảng B ASEAN Cup 2026 hạ màn. Thái Lan thắng Myanmar 2-0 để hoàn tất chuỗi toàn thắng, giành 12 điểm tuyệt đối cùng ngôi nhất bảng B, vào bán kết gặp Singapore - nhì bảng A.

Trong khi đó, Malaysia tự định đoạt số phận bằng chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Philippines, giành ngôi nhì bảng B để vào bán kết gặp đội nhất bảng A là Việt Nam, lượt đi tại Malaysia ngày 16-8 và lượt về tại Mỹ Đình ngày 19-8.

Malaysia thắng Philippines 1-0 để vào bán kết ASEAN Cup 2026 gặp Việt Nam (Ảnh: NT Malaysia)

Việt Nam (áo đỏ) trong chiến thắng Malaysia 3-1 tại vòng loại cuối Asian Cup 2027 ngày 31-3-2026 trên sân vận động Thiên Trường (Ảnh: VFF)

Đây là trận đấu được chờ đợi giữa hai đối thủ nhiều duyên nợ. Mới đây nhất, hai đội gặp nhau 2 lần tại vòng loại cuối Asian Cup 2027. Malaysia thắng lượt đi 4-0 nhưng sau đó bị xử thua 0-3 vì sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch "lậu", rồi thua lượt về 1-3 tại Thiên Trường.

Ngay sau khi tuyển Việt Nam ghi tên vào bán kết ASEAN Cup 2026 với tư cách nhất bảng A, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã công bố kế hoạch phát hành vé trận bán kết lượt về ngày 19-8 trên sân nhà Mỹ Đình.

Theo đó, vé trận Việt Nam - Malaysia có 4 mệnh giá gồm 300.000, 500.000, 700.000 và 1 triệu đồng. Vé được mở bán trực tuyến độc quyền trên ứng dụng Techcombank OneU từ 14h30 ngày 9-8 tới 14h ngày 11-8 hoặc tới khi hết vé (tùy điều kiện nào đến trước).

Chỉ sau 3 tiếng mở bán, hệ thống đã báo hết vé mệnh giá 1 triệu và 500.000 đồng, cho thấy sức hút rất lớn của trận đấu này.

Tại ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam mang tới giải đội hình mạnh nhất, đặt mục tiêu bảo vệ thành công chức vô địch. Trong khi Malaysia cũng khát khao danh hiệu số 1 Đông Nam Á sau 16 năm chờ đợi để xua tan "bóng đen" lùm xùm nhập tịch "lậu" bị phanh phui gây nhiều hệ lụy thời gian qua.