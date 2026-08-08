Indonesia bị loại, người hâm mộ nổi giận yêu cầu HLV Herdman từ chức

ANTD.VN - Trận hòa 1-1 trước Singapore khiến Indonesia phải dừng bước ngay từ vòng bảng ASEAN Cup 2026, kéo theo làn sóng chỉ trích dữ dội nhắm vào HLV John Herdman.

Kết quả trên sân Jalan Besar tối 7-8 khiến Indonesia chỉ cán đích ở vị trí thứ ba bảng A với 7 điểm sau 4 trận. Trong khi đó, tuyển Việt Nam giành ngôi nhất bảng với 10 điểm, còn Singapore đứng nhì với 8 điểm để cùng đoạt vé vào bán kết.

CĐV Indonesia đòi sa thải HLV John Herdman sau khi bị loại khỏi ASEAN Cup 2026 (Ảnh: Bola)

Đối với người hâm mộ Indonesia, đây được xem là thất bại khó chấp nhận khi đội tuyển từng nắm quyền tự quyết sau hai trận đầu toàn thắng.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, các nền tảng mạng xã hội xuất hiện hàng loạt bài đăng yêu cầu HLV John Herdman từ chức, hoặc Liên đoàn bóng đá Indonesia chấm dứt hợp đồng với nhà cầm quân này. Hashtag #JohnHerdmanOut nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Tài khoản Nyoman viết: "Thật khó chấp nhận, ông ta nên từ chức hoặc PSSI phải đưa ra quyết định sa thải càng sớm càng tốt để cứu ĐTQG". Trong khi đó, CĐV có tên Makawi gay gắt: "Ông ấy đã làm gì với đội tuyển của chúng ta vậy, thật quá tệ hại khi bị loại từ vòng bảng".

Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, một HLV trưởng ĐTQG của Indonesia bị phản ứng dữ dội như vậy.

Không ít người hâm mộ cho rằng nguyên nhân khiến Indonesia bị loại nằm ở những quyết định chiến thuật của HLV Herdman. Nếu sau thất bại trước tuyển Việt Nam, những lời chỉ trích mới chỉ xuất hiện rải rác thì việc dừng bước ngay từ vòng bảng ASEAN Cup 2026 đã khiến làn sóng phản đối thực sự bùng nổ.

Trong bối cảnh đó, phát biểu sau trận, nhà cầm quân này vẫn tỏ ra bình thản: "Các cầu thủ của chúng tôi đã dốc toàn lực trên sân. Họ đã thi đấu với nỗ lực cao nhất, và đó chính là điểm nhấn của trận đấu. Chúng tôi đã nỗ lực hết mình nhưng không đạt được kết quả như mong muốn".