Đình Bắc bùng nổ, tuyển Việt Nam giành vé bán kết ASEAN Cup 2026 với ngôi đầu bảng

ANTD.VN - Nguyễn Đình Bắc có một trong những trận đấu hay nhất kể từ khi khoác áo đội tuyển quốc gia khi lập cú đúp, góp công lớn giúp Việt Nam đánh bại Campuchia 3-1 ở lượt cuối bảng A ASEAN Cup 2026. Chiến thắng trên sân Mỹ Đình giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik giành ngôi nhất bảng và chính thức góp mặt ở vòng bán kết.

Được chơi trên sân nhà, tuyển Việt Nam nhanh chóng đẩy cao đội hình và kiểm soát hoàn toàn thế trận. Có thời điểm, tỉ lệ cầm bóng của đội chủ nhà lên tới khoảng 85%, buộc Campuchia phải lùi sâu với số đông cầu thủ trước vòng cấm.

ĐT Việt Nam liên tục ép sân Campuchia

Đội bóng của HLV Kim Sang-sik chủ yếu triển khai bóng ở hai biên, liên tục kéo giãn hàng phòng ngự đối phương trước khi tìm khoảng trống để tung ra những đường chuyền quyết định.

Phút 18, nhận bóng trong vòng vây của ba hậu vệ Campuchia, Đình Bắc xử lý đầy tự tin. Anh tăng tốc, vượt qua sự truy cản của đối phương trước khi tung cú dứt điểm quyết đoán đánh bại thủ môn Salim Koy, mở tỉ số cho tuyển Việt Nam.

Bàn thắng giúp đội chủ nhà thi đấu hưng phấn hơn. Hải Long rồi Thành Long liên tiếp thử vận may bằng những cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm nhưng chưa thể nhân đôi cách biệt.

Ngay đầu hiệp hai, HLV Kim Sang-sik tung Xuân Son vào sân thay Hoàng Đức nhằm gia tăng sức mạnh cho hàng công. Quang Hải được kéo xuống đá cặp với Thành Long ở khu trung tuyến, trong khi Hai Long và Đình Bắc tiếp tục hoạt động rộng ở hai cánh.

Trong khoảng giữa hiệp hai, thế trận trở nên cân bằng hơn khi Campuchia liên tục tận dụng tốc độ để gây sức ép. Phút 70, Đình Bắc thêm một lần khuấy đảo hàng thủ đối phương bằng pha đi bóng rồi căng ngang đầy khó chịu, nhưng thủ môn Salim Koy phản xạ xuất sắc cứu thua.

Đến phút 72, bất ngờ xảy ra. Pento tận dụng tốc độ vượt qua Xuân Mạnh trước khi tung cú dứt điểm quyết đoán, đánh bại Patrik Lê Giang để san bằng tỉ số 1-1.

Đình Bắc bùng nổ với cú đúp bàn thắng

Phải nhận bàn thua, HLV Kim Sang-sik liên tiếp điều chỉnh nhân sự nhằm tăng sức ép lên phần sân Campuchia và những thay đổi ấy nhanh chóng phát huy hiệu quả.

Phút 84, Xuân Son tạo áp lực mạnh mẽ trong vòng cấm khiến hậu vệ Im Vakhim lúng túng đưa bóng về lưới nhà, giúp tuyển Việt Nam tái lập thế dẫn trước.

Chưa dừng lại ở đó, chỉ 5 phút sau, Lê Phạm Thành Long tung đường chọc khe đầy tinh tế để Đình Bắc phá bẫy việt vị. Tiền đạo sinh năm 2004 bình tĩnh tâng bóng qua đầu thủ môn Salim Koy, hoàn tất cú đúp và ấn định chiến thắng 3-1 cho đội chủ nhà.

Chiến thắng 3-1 giúp tuyển Việt Nam khép lại vòng bảng ASEAN Cup 2026 với 10 điểm và ngôi đầu bảng A, đồng thời cùng Singapore giành quyền góp mặt ở vòng bán kết.

Trong đó, cú đúp của Đình Bắc là tín hiệu rất tích cực trước giai đoạn knock-out. Sau quãng thời gian chịu nhiều áp lực, tiền đạo trẻ đã đáp lại niềm tin của Ban huấn luyện bằng màn trình diễn xuất sắc, góp phần giúp tuyển Việt Nam tiến thêm một bước trên hành trình bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup.