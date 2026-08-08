Bố Messi qua đời, khép lại hành trình của người cha làm thay đổi lịch sử bóng đá

ANTD.VN - Thế giới bóng đá vừa đón nhận tin buồn khi ông Jorge Messi - cha và cũng là người đại diện gắn bó nhiều năm với Lionel Messi - qua đời ở tuổi 68 sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật. Sự ra đi của ông không chỉ là mất mát lớn đối với gia đình Messi, mà còn khép lại cuộc đời của người đã âm thầm góp phần tạo nên một trong những huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử bóng đá.

Theo truyền thông Argentina, ông Jorge Messi qua đời lúc khoảng 22h ngày 7-8 giờ địa phương, tại một cơ sở y tế ở thành phố Rosario. Ông là chồng của bà Celia Cuccittini và là cha của bốn người con gồm Lionel, Rodrigo, Matias và Maria Sol Messi.

Nhắc đến Lionel Messi, người hâm mộ thường nghĩ đến 8 Quả bóng vàng, chức vô địch World Cup hay hơn 900 bàn thắng trong sự nghiệp. Nhưng phía sau những vinh quang ấy luôn có bóng dáng của ông Jorge Messi.

Leo Messi và cha mình - ông Jorge Messi (Ảnh: Spain Football Fans)

Ngay từ khi Messi còn là cậu bé chơi bóng tại Rosario, ông Jorge đã luôn sát cánh bên con trai. Khi Lionel mắc chứng thiếu hụt hormone tăng trưởng và gia đình không đủ khả năng chi trả chi phí điều trị, chính ông là người kiên trì tìm kiếm mọi cơ hội để con tiếp tục theo đuổi giấc mơ bóng đá.

Ông từng đưa Messi đến thử việc tại River Plate trước khi quyết định hướng sang châu Âu. Sau đó, Jorge là người trực tiếp đứng ra thương lượng với Barcelona, giúp đội bóng xứ Catalan đồng ý tiếp nhận cậu bé 13 tuổi, đồng thời hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị, chỗ ở và công việc cho gia đình.

Đó được xem là bước ngoặt làm thay đổi hoàn toàn sự nghiệp của Lionel Messi, giúp anh trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá.

Trong vai trò người đại diện, dù thường xuyên xuất hiện cùng con trai tại các kỳ World Cup hay những sự kiện lớn, ông Jorge Messi luôn giữ hình ảnh kín tiếng. Ông rất hiếm khi trả lời phỏng vấn và gần như không bao giờ tìm kiếm sự chú ý của truyền thông.

Sức khỏe của Jorge Messi đã trở thành mối quan tâm của dư luận từ tháng 6 vừa qua, khi gia đình xác nhận ông đang được theo dõi y tế đặc biệt. Cũng trong thời gian đó, Lionel Messi bất ngờ bật khóc sau khi ghi bàn cho tuyển Argentina ở trận mở màn World Cup 2026.

Khi được hỏi về những giọt nước mắt ấy, siêu sao 39 tuổi chỉ thừa nhận rằng mình đã trải qua "những ngày rất khó khăn", nguyên nhân chủ yếu liên quan đến gia đình.

Sự ra đi của ông Jorge Messi khép lại hành trình của một người hùng thầm lặng, nhưng những gì ông để lại sẽ còn được nhắc đến mỗi khi người ta kể về hành trình vĩ đại của Lionel Messi với bóng đá.