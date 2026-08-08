Lộ diện hai nhà vô địch Giải golf trẻ quốc gia 2026

ANTD.VN - Sau ba ngày tranh tài sôi nổi tại Royal Long An Golf & Country Club, Giải vô địch golf trẻ quốc gia 2026 - Cúp Hanwha Life đã chính thức khép lại với chức vô địch thuộc về Nguyễn Trọng Hoàng ở nội dung nam và Park Ha Na ở nội dung nữ. Kết quả này khép lại một giải đấu có chất lượng chuyên môn cao, đồng thời đánh dấu bước phát triển mới của golf trẻ Việt Nam.

Lần đầu tiên được tổ chức theo mô hình độc lập dành riêng cho các golfer trẻ, giải đấu quy tụ những gương mặt xuất sắc nhất cả nước. Sau 54 hố thi đấu, cuộc cạnh tranh ngôi vô địch ở cả hai bảng đấu chỉ thực sự được định đoạt trong ngày tranh tài cuối cùng.

Nguyễn Trọng Hoàng (phải) và Park Ha Na vô địch golf trẻ quốc gia 2026



Nguyễn Trọng Hoàng hoàn tất chiến thắng từ đầu đến cuối

Bước vào vòng chung kết với lợi thế dẫn đầu, Nguyễn Trọng Hoàng tiếp tục duy trì phong độ ổn định để bảo vệ vị trí số một trên bảng xếp hạng.

Golfer sinh năm 2010 thi đấu bùng nổ trong ngày quyết định khi ghi được 1 birdie cùng 2 eagle, qua đó khép lại giải đấu với tổng điểm âm 10 gậy.

Thành tích này giúp Trọng Hoàng hoàn tất chiến thắng theo kịch bản wire-to-wire, dẫn đầu xuyên suốt cả ba vòng đấu để trở thành nhà vô địch đầu tiên của Giải vô địch golf trẻ quốc gia 2026.

Xếp ngay sau Trọng Hoàng là Nguyễn Bảo Phát với tổng điểm âm 7 gậy. Trong khi đó, Đỗ Dương Gia Minh giành vị trí thứ ba với thành tích âm 6 gậy sau ba vòng đấu.

Park Ha Na tạo màn ngược dòng bản lĩnh

Nếu bảng nam chứng kiến sự thống trị của Nguyễn Trọng Hoàng thì bảng nữ lại mang đến cuộc bứt phá đầy hấp dẫn của Park Ha Na.

Golfer mang hai dòng máu Việt Nam - Hàn Quốc bước vào ngày thi đấu cuối ở vị trí thứ hai, nhưng đã thể hiện bản lĩnh đúng thời điểm. Cô ghi 5 birdie và mắc 4 bogey để hoàn thành vòng đấu với thành tích âm 1 gậy.

Khép lại ba vòng đấu với điểm số 72-73-71, đạt tổng điểm Even Par, Park Ha Na vượt lên chiếm ngôi đầu và chính thức đăng quang ngôi vô địch nội dung nữ.

Hà Nội vô địch nội dung đồng đội

Bên cạnh các danh hiệu cá nhân, mùa giải năm nay còn lần đầu đưa nội dung đồng đội vào chương trình thi đấu.

Dựa trên kết quả tích lũy của ba ngày tranh tài, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao TP Hà Nội giành vị trí số một.

Đội Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao TP Hồ Chí Minh xếp thứ hai, trong khi Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Thanh Hóa giành hạng ba.

Khép lại mùa giải đầu tiên được tổ chức theo mô hình độc lập, Giải vô địch golf trẻ quốc gia 2026 - Cúp Hanwha Life không chỉ tìm ra những nhà vô địch xứng đáng mà còn mở ra một hướng phát triển mới cho hệ thống golf trẻ Việt Nam.

Đây hiện là giải đấu duy nhất trong hệ thống thi đấu golf trẻ quốc gia được sử dụng để xét phong đẳng cấp vận động viên. Đồng thời, kết quả của giải cũng là căn cứ quan trọng trong công tác tuyển chọn lực lượng kế cận cho đội tuyển golf trẻ quốc gia.

Sự thành công về chuyên môn cũng như công tác tổ chức cho thấy Giải vô địch golf trẻ quốc gia đang từng bước khẳng định vị thế là sân chơi đỉnh cao dành cho các tài năng trẻ, góp phần tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài của golf Việt Nam.