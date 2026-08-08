Đấu giá quả bóng trong bàn thắng "bàn tay của Chúa"

ANTD.VN - Quả bóng mà Diego Maradona đã sử dụng để ghi bàn thắng "Bàn tay của Chúa" nổi tiếng trong chiến thắng của Argentina trước Anh tại World Cup 1986 sẽ được bán đấu giá tại Mỹ trong tháng này.

Bàn thắng của Maradona trong trận tứ kết World Cup 1986 tại sân vận động Estadio Azteca là cú đấm bóng vượt qua thủ môn đội tuyển Anh, giúp Argentina giành chiến thắng chung cuộc 2-1.

Sau trận đấu, ngôi sao người Argentina nói rằng bàn thắng của anh ấy được ghi "một phần bằng đầu của Maradona và một phần bằng bàn tay của Chúa". Argantina sau đó đã giành chức vô địch World Cup.

Quả bóng được Maradona sử dụng để ghi 2 bàn thắng lịch sử trận Argentina 2-1 Anh tại tứ kết World Cup 1986 sắp được bán đấu giá (Ảnh: Offside, AFP)

Hãng đấu giá Heritage Auctions có trụ sở tại Texas-Mỹ dự kiến ​​quả bóng sẽ được bán với giá hàng chục triệu USD khi được đem ra đấu giá từ ngày 21 đến 23-8-2026, với giá khởi điểm là 2,5 triệu USD.

"Tôi nghĩ đây chắc chắn là quả bóng mang tính lịch sử nhất trong làng bóng đá," Dan Imler - Phó chủ tịch phụ trách mảng thể thao tại Heritage Auctions, chia sẻ với AFP.

Ông Dan Imler lưu ý rằng đó cũng chính là quả bóng mà Maradona đã sử dụng trong cùng trận đấu đó để ghi bàn thắng được mệnh danh là "Bàn thắng thế kỷ", khi danh thủ Argentina rê bóng vượt qua nhiều hậu vệ người Anh trước khi dứt điểm hạ gục thủ môn.

"Cả hai bàn thắng đều rất ấn tượng, rất đáng nhớ", Dan Imler nói.

Chiếc áo mà Maradona, người đã qua đời vào tháng 11-2020, mặc trong trận Argentina và Anh cách đây tròn 40 năm hiện đang giữ kỷ lục là chiếc áo bóng đá đắt nhất với giá 9,3 triệu USD.