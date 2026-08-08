Sôi nổi Giải bóng đá Thanh tra Công an Hà Nội mở rộng năm 2026

ANTD.VN - Hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND và 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Thanh tra CAND, Thanh tra CATP Hà Nội tổ chức Giải bóng đá Thanh tra CATP Hà Nội mở rộng năm 2026, tạo sân chơi lành mạnh, góp phần tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa cán bộ, chiến sĩ các đơn vị.

Ngày 7-8, Thanh tra CATP Hà Nội đã tổ chức “Giải bóng đá Thanh tra CATP Hà Nội mở rộng năm 2026”. Đây là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND (19-8-1945 – 19-8-2026) và 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Thanh tra CAND (28-5-1967 – 28-5-2027).

Sôi nổi Giải bóng đá Thanh tra CATP Hà Nội mở rộng năm 2026

Đồng chí Đặng Hồng Giang, Phó Chánh Thanh tra CATP Hà Nội phát biểu

Ban tổ chức trao cờ cho các đơn vị tham gia

Giải đấu được tổ chức nhằm đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục, thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại, nâng cao sức khỏe, thể lực, đời sống văn hóa, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ; đồng thời tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn lực lượng. Thông qua hoạt động thể thao, Ban tổ chức mong muốn tăng cường giao lưu, gắn bó, trao đổi kinh nghiệm giữa cán bộ, chiến sĩ Thanh tra CATP với các đơn vị trong CATP.

Các đội bóng chụp ảnh lưu niệm

Các đội bóng chụp ảnh lưu niệm

Sôi nổi các trận đấu

Tham dự giải có 4 đội bóng gồm: Đội bóng Phòng Tổ chức cán bộ;l; Đội bóng liên quân Báo An ninh Thủ đô - Phòng Thanh tra - Thanh tra Bộ Công an và Đội bóng Công an phường Bạch Mai. Các đội thi đấu bóng đá nam 7 người theo chương trình của Ban tổ chức.

Phát biểu khai mạc giải, đồng chí Đặng Hồng Giang, Phó Chánh Thanh tra CATP Hà Nội nhấn mạnh, phong trào thể dục, thể thao trong CATP nói chung và Thanh tra CATP nói riêng thời gian qua luôn được quan tâm, phát triển sâu rộng, góp phần nâng cao thể lực, bản lĩnh, ý chí và xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh trong cán bộ, chiến sĩ.

Ban tổ chức trao giải cho các đội bóng

Không chỉ là một hoạt động thể thao, giải đấu còn là dịp để cán bộ, chiến sĩ các đơn vị giao lưu, học hỏi, tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó, qua đó góp phần xây dựng lực lượng Công an Thủ đô ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Theo thể lệ, các đội bốc thăm thi đấu theo thể thức loại trực tiếp. Hai đội giành chiến thắng ở vòng đầu sẽ thi đấu trận chung kết tranh giải Nhất, Nhì; hai đội thua tranh giải Ba, Tư. Các trận đấu gồm 2 hiệp, mỗi hiệp 20 phút, nghỉ giữa hai hiệp 5 phút.

Ban tổ chức đề nghị các vận động viên phát huy tinh thần “Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng - Tiến bộ”, thi đấu hết mình, chấp hành nghiêm Điều lệ giải, tôn trọng trọng tài, đối thủ, bảo đảm an toàn và cống hiến những trận đấu hấp dẫn cho khán giả.

Giải bóng đá Thanh tra CATP Hà Nội mở rộng năm 2026 qua đó không chỉ góp phần lan tỏa phong trào thể dục, thể thao trong cán bộ, chiến sĩ mà còn trở thành cầu nối tăng cường tình đoàn kết, phối hợp giữa các đơn vị, tạo khí thế thi đua sôi nổi hướng tới những ngày lễ, kỷ niệm quan trọng của lực lượng CAND và lực lượng Thanh tra CAND.