Vì sao Ấn Độ rút khỏi FIFA ASEAN Cup 2026?

ANTD.VN - Việc phải sử dụng đội hình mạnh nhất tại FIFA ASEAN Cup 2026, trong khi trận giao hữu với Brazil được đánh giá có giá trị lớn hơn, khiến đội tuyển Ấn Độ quyết định rút khỏi giải đấu.

ĐT Ấn Độ đã chính thức rút khỏi FIFA ASEAN Cup 2026 sau khi không được FIFA chấp thuận phương án sử dụng đội hình B hoặc U23. Quyết định này xuất phát từ việc đội tuyển Nam Á muốn ưu tiên trận giao hữu với Brazil, diễn ra trên sân nhà vào ngày 3-10.

Theo Olympics, Liên đoàn bóng đá Ấn Độ (AIFF) xác nhận trận giao hữu với Brazil tại sân Salt Lake ở Kolkata. Cuộc đối đầu này nằm đúng vào giai đoạn cuối của FIFA ASEAN Cup 2026, giải đấu mà Ấn Độ trước đó đã xác nhận tham dự với FIFA.

Ấn Độ rút khỏi FIFA ASEAN Cup 2026 vì trận giao hữu với Brazil (Ảnh: AIFF)

Ban tổ chức FIFA ASEAN Cup cũng như Liên đoàn bóng đá Brazil đều yêu cầu Ấn Độ sử dụng đội hình mạnh nhất. Đây trở thành điểm vướng khiến AIFF phải cân nhắc lại kế hoạch.

AIFF cho rằng trận đấu với Brazil mang lại giá trị lớn cả về chuyên môn lẫn sức hút. Vì vậy, Liên đoàn bóng đá Ấn Độ đề xuất cử đội B hoặc U23 tham dự FIFA ASEAN Cup để đồng thời bảo đảm lực lượng cho trận gặp Brazil.

Tuy nhiên, FIFA không chấp thuận phương án này và nhấn mạnh giải đấu phải có sự tham dự của đội tuyển quốc gia.

Sau quá trình cân nhắc, đến tối 12-8, AIFF chính thức xác nhận rút đội tuyển Ấn Độ khỏi FIFA ASEAN Cup 2026 để tập trung cho trận giao hữu với Brazil.

AIFF được cho là phải chi khoảng 7 triệu USD để mời đội tuyển vàng xanh sang thi đấu. Hợp đồng cũng bao gồm điều khoản yêu cầu Ấn Độ sử dụng đội hình mạnh nhất.

Đây là lần đầu tiên FIFA tổ chức FIFA ASEAN Cup, giải đấu Đông Nam Á mở rộng với 14 đội tuyển được chia thành hai hạng. Bên cạnh 11 đại diện Đông Nam Á, giải còn có ba khách mời gồm Ấn Độ, Pakistan và Hong Kong (Trung Quốc).

Việc Ấn Độ rút lui khiến giải đấu đứng trước một dấu hỏi về phương án điều chỉnh. FIFA hiện chưa công bố đội tuyển nào sẽ thay thế Ấn Độ cũng như có thay đổi thể thức hay không.

Ở Division 1 (tạm gọi hạng Nhất), chủ nhà Indonesia nằm tại bảng A cùng Malaysia và Singapore. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng Thái Lan, Philippines và Pakistan.

Tại hạng Nhì, Hong Kong là chủ nhà và nằm ở bảng A cùng Myanmar, Brunei. Bảng B gồm Campuchia, Timor Leste và Lào.