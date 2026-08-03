Giải Pickleball Báo chí và Doanh nghiệp tranh cúp Reatimes 2026 diễn ra thành công

ANTD.VN - Sau một ngày thi đấu sôi nổi, chiều 2/8 Giải Pickleball Báo chí và Doanh nghiệp tranh cúp Reatimes 2026 đã chính thức khép lại với những giải thưởng dành cho những đội chiến thắng. Đây là giải đấu nằm trong chuỗi hoạt động Kỷ niệm 10 năm thành lập Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam (2016 - 2026).

Team Miss Dental giành giải Nhất

16 đội tham dự với gần 200 vận động viên tham gia đại diện các đối tác, đơn vị đồng hành cùng đông đảo khách mời.

Các trận đấu diễn ra rất hấp dẫn, kịch tính

Tham dự lễ trao giải, về phía ban tổ chức có: Nhà báo Phạm Nguyễn Toan, Phó chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam (Reatimes). Nhà báo Trần Minh Huệ, Phó Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam. Nhà báo Nguyễn Thị Ngọc Hải, Giám đốc Trung tâm Truyền thông Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam.

Tham dự còn có ông Nguyễn Phi Hùng, Đại diện Công ty Cổ phần Truyền thông Miss Media; Ông Lê Phương Nam, Tổng Giám đốc Học viện Trí Nam; Bà Hoàng Thái Bình, trọng tài Quốc gia, trưởng Ban trọng tài pickleball Hà Nội; Ông Phạm Thành Chung, CEO Điều hành VDPR...

Nhà báo Phạm Nguyễn Toan, Phó chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam (Reatimes) trao giải cho các cặp đôi

Sau những trận đấu nảy lửa của các trận bán kết với những tỷ số sát nút kịch tính, những pha bóng gay cấn, kết quả nội dung thi đấu dành cho lãnh đạo các doanh nghiệp, cơ quan báo chí và đơn vị tham dự giải: Giả Nhất thuộc về cặp đôi Nguyễn Trung Dũng và Nguyễn Trung Kiên. Giải Nhì: Cặp đôi Nguyễn Anh Tuấn và Võ Hoài Nam. Đồng giải Ba thuộc về Vũ Quang Huy và Đinh Ngọc Tuấn; Hà Văn Kiệm và Dương Minh Đức.

Trao giải, vinh danh các cặp đôi đoạt giải nội dung lãnh đạo, chỉ huy

Về thi đấu nội dung Đồng đội: Giải Nhất thuộc về Team Miss Dental. Giải Nhì: Team Pháo Phòng Không. Đồng giải Ba: Team Báo chí Thủ Đô và Team An ninh Thủ đô.

Team CLB Pickleball An ninh Thủ đô giành giải Ba

Thay mặt Ban tổ chức Giải Pickleball Báo chí và Doanh nghiệp tranh cúp Reatimes 2026, Nhà báo Phạm Nguyễn Toan, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam (Reatimes), và Nhà báo Trần Minh Huệ, Phó Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam, đã trao huy chương và Cúp cho các đội đoạt giải ở các hạng mục.