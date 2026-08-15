Xác định đội tuyển thay Ấn Độ tại FIFA ASEAN Cup 2026

ANTD.VN - Bangladesh sẽ thay Ấn Độ tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 tại Indonesia, sau khi được FIFA gửi lời mời. Đội tuyển đang đứng thứ 181 thế giới sẽ nằm ở bảng A cùng chủ nhà Indonesia, Malaysia và Singapore.

Bangladesh đã được FIFA liên hệ để thay thế Ấn Độ tại FIFA ASEAN Cup 2026, giải đấu mở rộng lần đầu tiên được tổ chức tại Indonesia từ ngày 24-9 đến 4-10.

Trước đó, Ấn Độ nằm trong danh sách ba khách mời bên cạnh Pakistan và Hong Kong (TQ) tham dự giải đấu. Tuy nhiên, lịch thi đấu giao hữu với Brazil ngày 3-10 khiến đội tuyển Nam Á phải rút lui. FIFA không chấp thuận phương án Ấn Độ cử đội hình B hoặc U23 tham dự giải.

Ấn Độ rút lui, Bangladesh được mời dự FIFA ASEAN Cup 2026

Sau khi Ấn Độ rút lui, FIFA đã chuyển lời mời tới Bangladesh. Ngày 14-8, Ủy ban đội tuyển quốc gia (NTC) thuộc Liên đoàn bóng đá Bangladesh (BFF) tổ chức cuộc họp để thảo luận về lời mời này.

Chủ tịch BFF Tabith Awal tham khảo ý kiến các thành viên về hai phương án: tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 hoặc đăng cai một bảng đấu gồm bốn đội tại Dhaka. Cuối cùng, Bangladesh lựa chọn tham dự giải đấu.

"Chúng tôi nhất trí tham gia FIFA ASEAN Cup như một phần chuẩn bị cho giải vô địch bóng đá Nam Á SAFF", thành viên Ban chấp hành BFF Sayed Hasan Kanon chia sẻ.

Với việc nhận lời tham dự, Bangladesh sẽ thế chỗ Ấn Độ ở bảng A của hạng Nhất, nơi có chủ nhà Indonesia, Malaysia và Singapore.