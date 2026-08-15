Xuân Son tuyên bố đầy tự tin trước trận bán kết với Malaysia

ANTD.VN - Trước trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 trên sân Malaysia, tiền đạo Nguyễn Xuân Son khẳng định anh không đặt nặng chuyện phải chứng minh năng lực. Tiền đạo của ĐT Việt Nam muốn tập trung hoàn thành nhiệm vụ, cùng đồng đội giành chiến thắng.

ĐT Việt Nam bước vào trận bán kết lượt đi với Malaysia trong sự chuẩn bị nghiêm túc và tâm thế tự tin. Với Xuân Son, ở một trận đấu lớn, sự chuẩn bị kỹ lưỡng và khả năng thực hiện đúng những gì đã tập luyện mới là điều đáng quan tâm nhất.

“Thành thật mà nói, tôi không muốn chứng minh điều gì cả. Tôi không cần phải chứng minh điều gì. Tôi chỉ muốn làm tốt công việc của mình trong một trận đấu lớn”, Xuân Son chia sẻ tại cuộc họp báo trước trận.

Nguyễn Xuân Son: “Chúng tôi đến đây để giành chiến thắng” (Ảnh: VFF)

Tiền đạo của ĐT Việt Nam cho rằng mục tiêu chung của toàn đội phải được đặt lên trên những câu chuyện cá nhân. Sau những ngày tập luyện chuẩn bị cho trận bán kết, các cầu thủ đang có sự tự tin và sẵn sàng bước vào cuộc đối đầu với Malaysia.

“Điều quan trọng nhất ngày mai là phải làm thật tốt để giành chiến thắng cho Việt Nam. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất vẫn là sự chuẩn bị. Đội bóng đã tập luyện cho trận đấu này và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức”, Xuân Son khẳng định.

Một trong những trở ngại được Xuân Son nhắc tới trước trận đấu là điều kiện mặt sân. Trận bán kết lượt đi diễn ra trên mặt cỏ lá gừng tại Kuala Lumpur, loại mặt sân mà tiền đạo này không đánh giá cao.

“Tôi không thích mặt cỏ này. Với tôi, nó giống như một mặt cỏ cứng và lạnh. Tôi từng thi đấu trên mặt sân như thế này nhiều lần ở Việt Nam và gặp khó khăn”, Xuân Son nói.

Dù không cảm thấy thoải mái với mặt sân, chân sút của ĐT Việt Nam khẳng định đây không phải lý do để ảnh hưởng đến sự tập trung của anh cũng như toàn đội: “Nhưng ngày mai chúng tôi sẽ thi đấu, không có vấn đề gì. Tôi hy vọng chúng tôi sẽ chơi tốt hơn và giành được kết quả”.

Đánh giá về trận bán kết với Malaysia, Xuân Son xác định đây là một cuộc đối đầu lớn và đặc biệt: "Tôi chờ đợi được thi đấu trong những trận đấu lớn như thế này. Đối đầu với Malaysia lúc nào cũng đặc biệt. Đội tuyển Việt Nam có sự tự tin và chúng tôi cũng có những cầu thủ tốt. Tôi nghĩ HLV trưởng Kim Sang-sik, Ban huấn luyện và toàn đội đã chuẩn bị rất tốt cho ngày mai. Tôi chỉ muốn làm hết khả năng của mình”, Xuân Son chia sẻ.

Trước trận bán kết lượt đi, thông điệp của Xuân Son cũng khá rõ ràng: không cần những màn thể hiện để chứng minh bản thân, không bị cuốn vào những câu chuyện bên lề. Điều quan trọng nhất là toàn đội cùng hướng về một mục tiêu và nỗ lực hết khả năng để tạo lợi thế trước Malaysia.