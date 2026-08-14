Lãnh đạo VFF bảo vệ Quang Hải

ANTD.VN - Trước trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 với Malaysia, Phó Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam (VFF), Trưởng đoàn ĐT Việt Nam Trần Anh Tú khẳng định sự tin tưởng dành cho đội trưởng Nguyễn Quang Hải, đồng thời nhấn mạnh một màn trình diễn chưa tốt không thể là cơ sở để đánh giá tiền vệ này đã sa sút.

Chiều 14-8 tại Kuala Lumpur, trước buổi tập của ĐT Việt Nam, Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú đã chia sẻ với truyền thông Việt Nam về quá trình chuẩn bị của đội tuyển cho trận bán kết lượt đi với Malaysia.

Đây là thời điểm ĐT Việt Nam bước vào giai đoạn quyết định của ASEAN Cup 2026 sau gần hai tháng tập trung, thi đấu và di chuyển liên tục. Bên cạnh những câu chuyện về chuyên môn, thể trạng và điều kiện thi đấu, vấn đề nhận được sự quan tâm đặc biệt là màn trình diễn của đội trưởng Nguyễn Quang Hải trong một số trận đấu ở vòng bảng.

Lãnh đạo VFF đặt niềm tin vào Quang Hải trước trận bán kết với Malaysia (Ảnh: VFF)

Trước những ý kiến trái chiều của người hâm mộ về phong độ của Quang Hải, ông Trần Anh Tú thể hiện quan điểm rõ ràng: một trận đấu không tốt không thể dùng để phủ nhận năng lực cũng như những đóng góp của một cầu thủ đã có nhiều năm đồng hành cùng đội tuyển.

“Với Liên đoàn, với cá nhân tôi, với cả đội và đặc biệt là Ban huấn luyện, chúng tôi luôn tin tưởng Quang Hải. Quang Hải vẫn là một cầu thủ rất lớn. Một trận đấu thi đấu không tốt không phải là cơ sở để đánh giá rằng cầu thủ đó sa sút hay kém đi, mà phải nhìn vào cả một chặng đường dài”, ông Trần Anh Tú nói.

Đó cũng là cách nhìn mà VFF và Ban huấn luyện muốn dành cho đội trưởng ĐT Việt Nam, ở thời điểm đội chuẩn bị bước vào hai trận đấu quan trọng với Malaysia.

Quang Hải đã có nhiều năm khoác áo ĐT Việt Nam, góp mặt trong những dấu mốc đáng nhớ của bóng đá nước nhà. Theo ông Trần Anh Tú, những đóng góp ấy cần được đặt trong một quá trình dài thay vì chỉ nhìn vào một vài trận đấu cụ thể.

Ông cho biết HLV trưởng Kim Sang-sik sẽ có những tính toán phù hợp về chiến thuật, để khai thác tốt nhất khả năng của Quang Hải trong những trận đấu tiếp theo.

Sự tin tưởng này cũng là một thông điệp đáng chú ý trước cuộc đối đầu với Malaysia. Ở một trận bán kết có tính chất căng thẳng, kinh nghiệm, khả năng xử lý bóng và bản lĩnh của những cầu thủ từng trải có thể tạo ra khác biệt. Quang Hải là một trong những cái tên được kỳ vọng sẽ phát huy vai trò đó.

Một trong những vấn đề khác được quan tâm trước trận bán kết lượt đi là mặt sân tại Kuala Lumpur. ĐT Việt Nam sẽ thi đấu trên mặt cỏ lá gừng, loại mặt sân không được sử dụng thường xuyên tại Việt Nam.

Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch Trần Anh Tú, đây không phải điều kiện hoàn toàn xa lạ với các cầu thủ. “Các cầu thủ V-League hầu hết đều đã thi đấu ở sân Bình Dương, sử dụng cỏ lá gừng. Khi thi đấu ở một giải đấu như thế này, với tính chuyên nghiệp, cầu thủ phải làm quen với nhiều loại mặt sân khác nhau”, ông nói.

Phía trước ĐT Việt Nam là cuộc đối đầu với Malaysia lúc 20h00 ngày 16-8 trên sân Kuala Lumpur. Hai trận bán kết sẽ là cuộc kiểm chứng quan trọng đối với bản lĩnh, sự đoàn kết và khả năng thích ứng của thầy trò HLV Kim Sang-sik trên hành trình hướng tới mục tiêu cao nhất tại ASEAN Cup 2026.