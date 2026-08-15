Siêu máy tính dự đoán cuộc đua vô địch Premier League 2026/27

ANTD.VN - Siêu máy tính Opta đánh giá Arsenal là ứng viên số 1 cho chức vô địch Premier League 2026/27 với 38% khả năng đăng quang. Man City được xem là đối thủ lớn nhất của Pháo thủ, trong khi Liverpool chỉ đứng thứ ba trong nhóm những đội có cơ hội lên ngôi.

Opta vừa công bố những dự đoán đầu tiên cho mùa giải Premier League 2026/27 dựa trên hệ thống Power Rankings. Mô hình này tiến hành hàng nghìn lần mô phỏng các trận đấu trong mùa giải để tính toán khả năng vô địch, giành suất dự Champions League cũng như nguy cơ xuống hạng của từng đội.

Đáng chú ý, đây cũng là thời điểm Opta phải thận trọng hơn sau khi dự đoán không chính xác ở mùa giải 2025/26. Trước mùa giải trước, Siêu máy tính từng đánh giá Liverpool có khả năng bảo vệ chức vô địch Premier League cao nhất.

Cuộc đua vô địch Premier League 2026/27 sẽ rất khó lường (Ảnh: Opta)

Thực tế diễn ra hoàn toàn khác. Liverpool sa sút nghiêm trọng, trải qua mùa giải thất vọng và HLV Slot phải rời vị trí. Đây cũng là lời cảnh báo đối với Arsenal khi lịch sử cho thấy bảo vệ chức vô địch Premier League là nhiệm vụ đặc biệt khó khăn. Kể từ năm 2009, chỉ Man City từng làm được điều này.

Dù vậy, Opta vẫn đặt niềm tin vào Arsenal ở mùa giải mới. Đội bóng của HLV Mikel Arteta được đánh giá có 38% cơ hội vô địch, cao hơn đáng kể so với mức 28,5% mà Liverpool từng được trao trước mùa giải 2025/26.

Opta cũng từng dự đoán Arsenal cán đích ở vị trí thứ hai trong mùa giải trước, qua đó tiếp tục về nhì trong năm thứ tư liên tiếp. Những con số mới cho thấy mô hình này vẫn xem Pháo thủ là đội bóng có nền tảng tốt nhất để cạnh tranh ngôi vương.

Đứng ngay sau Arsenal trong dự đoán của Opta là Man City, đội bước vào mùa giải mới dưới sự dẫn dắt của Enzo Maresca thay vì Pep Guardiola.

Man City tiếp tục được xem là đối thủ đáng ngại nhất của Arsenal, tương tự mùa giải trước. Tuy nhiên, Opta cũng dự báo đội bóng này có thể đối mặt với những biến động nhất định khi bước vào mùa giải mới.

Liverpool đứng thứ ba trong danh sách các ứng viên với 9,2% cơ hội vô địch. Andoni Iraola được bổ nhiệm làm HLV trưởng từ tháng 6, thay thế Slot. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha vẫn muốn Liverpool tiếp tục bổ sung lực lượng, dù CLB đã có một kỳ chuyển nhượng tiêu tốn kỷ lục cách đây 12 tháng.

Man United là đội tiếp theo trong nhóm ứng viên với 6,2% cơ hội vô địch. Quỷ đỏ vừa trải qua mùa giải hiệu quả dưới thời Michael Carrick và cán đích ở vị trí thứ ba. Tuy nhiên, việc phải đồng thời thi đấu tại Champions League có thể khiến nhiệm vụ duy trì phong độ trở nên khó khăn hơn.

Aston Villa được Opta trao 4,8% cơ hội đăng quang. Đội bóng này được dự báo khó cạnh tranh chức vô địch sau khi chia tay nhiều nhân tố quan trọng trong kỳ chuyển nhượng Hè 2026.

Trong khi đó, Chelsea có 4,1% cơ hội vô địch, còn Tottenham được đánh giá ở mức 2,9%. Cả hai đội được dự đoán sẽ có những bước tiến trong mùa giải mới nhưng chưa đủ sức trở thành ứng viên thực sự cho chức vô địch.

Những con số của Opta mới chỉ là dự báo trước mùa giải và hoàn toàn có thể thay đổi theo diễn biến thực tế. Tuy nhiên, với xác suất 38%, Arsenal đang được Siêu máy tính đặt ở vị trí thuận lợi nhất trong cuộc đua giành ngôi vương Premier League 2026/27.