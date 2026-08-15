ANTD.VN - Trước trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 trên sân Malaysia, HLV Kim Sang-sik khẳng định ĐT Việt Nam đã có sự chuẩn bị tốt về cả chuyên môn lẫn thể lực. Toàn đội không có ca chấn thương và đang hướng tới mục tiêu giành kết quả thuận lợi trong chuyến làm khách tại Kuala Lumpur.

Theo HLV Kim Sang-sik, vòng bán kết có tính chất hoàn toàn khác so với vòng bảng. Đặc biệt, ĐT Việt Nam phải bắt đầu bằng một trận đấu trên sân khách, nơi các cầu thủ cần thích nghi nhanh với điều kiện thi đấu và mặt cỏ tại Kuala Lumpur.

“Bán kết không hề dễ dàng, đặc biệt khi trận đấu diễn ra trên sân khách. Chúng tôi cần nỗ lực hết mình để thi đấu tốt. Các cầu thủ cũng cần làm quen với mặt cỏ mới. Mục tiêu của chúng tôi là chiến thắng để vào chung kết", HLV Kim Sang-sik nói.

HLV Kim Sang-sik: “Mục tiêu của tuyển Việt Nam là vào chung kết” (Ảnh: VFF)

Một tín hiệu tích cực với ĐT Việt Nam là tình hình lực lượng đang ổn định. HLV Kim Sang-sik xác nhận toàn đội không có trường hợp chấn thương, các cầu thủ đều có thể trạng tốt và sẵn sàng bước vào trận đấu quan trọng.

Đối thủ của ĐT Việt Nam tại bán kết là Malaysia, đội bóng được HLV Kim Sang-sik đánh giá cao về tính tổ chức và sự cân bằng trong lối chơi.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho rằng Malaysia thường vận hành với sơ đồ 4-4-2, qua đó tạo được sự cân bằng giữa các tuyến: “Malaysia thường sử dụng sơ đồ 4-4-2, cho thấy sự cân bằng tốt trong lối chơi. Đây là một đội bóng mạnh. Chúng tôi sẽ cố gắng phân tích kỹ điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ để có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu và hy vọng đạt được kết quả khả quan”.

Khi được hỏi về những lần đối đầu Malaysia trong quá khứ, HLV Kim Sang-sik cho rằng những kết quả trước đây không nên trở thành cơ sở để đánh giá trận bán kết sắp tới. Theo ông, đây là một cuộc đối đầu mới và điều quan trọng nhất là sự chuẩn bị của hai đội ở thời điểm hiện tại.

“Đây là một trận đấu mới giữa Malaysia và Việt Nam. Mục tiêu của chúng tôi rất rõ ràng là giành kết quả tốt. Các cầu thủ đang có tinh thần và động lực cao”, HLV trưởng ĐT Việt Nam nhấn mạnh.

Trước ý kiến cho rằng Malaysia có thể suy yếu khi không còn sở hữu những cầu thủ nhập tịch như trước đây, HLV Kim Sang-sik cũng tỏ ra thận trọng: “Các cầu thủ Malaysia đều có kỹ năng chuyên môn tốt. Ban huấn luyện và các hậu vệ đã phân tích kỹ điểm mạnh, điểm yếu của từng cầu thủ. Tuy nhiên, đó không phải vấn đề quá lớn, bởi bóng đá không chỉ là câu chuyện của cá nhân mà là sức mạnh tập thể. Tôi tin rằng ngày mai chúng tôi sẽ đạt được kết quả tốt”.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, lực lượng không có ca chấn thương cùng tinh thần đang lên cao, ĐT Việt Nam hướng tới trận bán kết lượt đi tại Kuala Lumpur với mục tiêu rõ ràng: chơi hết khả năng và giành một kết quả đủ thuận lợi trước khi trở về sân nhà cho trận lượt về.