Giải Pickleball gây quỹ ‘Xuân biên phòng ấm lòng dân bản’

ANTD.VN - Ngày 13/8, Quỹ LCF phối hợp với Nha khoa Miss Dental tổ chức buổi công bố bốc thăm chia đội Giải Pickleball LCF tranh Cúp Miss Dental, với sự tham gia của 500 vận động viên.

Ban tổ chức giải và đại diện các team thi đấu, thể hiện sự đoàn kết trước giải đấu nhiều ý nghĩa

Giải đấu không chỉ tạo sân chơi thể thao gắn kết cộng đồng mà còn hướng tới mục tiêu gây quỹ cho chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”.

Giải diễn ra ngày 15/8 tại sân Pickleball Trung tâm Văn hóa phường Cầu Giấy (số 35 Trần Quý Kiên, Cầu Giấy, Hà Nội). 500 vận động viên được chia thành 36 team đồng đội, gồm 24 đội đến từ các cơ quan, ban ngành, doanh nghiệp và 12 đội đại diện cho 12 con giáp.

Điểm nhấn của giải là thể thức thi đấu đồng đội tiếp sức. Mỗi đội có 10 vận động viên chính thức, thi đấu liên tục trong thời gian 10 phút. Các đôi lần lượt ra sân theo thứ tự: đôi nam, đôi nam nữ, đôi nam, đôi nam nữ và đôi nam. Điểm số được cộng dồn qua từng lượt; đội có tổng điểm cao nhất sẽ giành chiến thắng.

Lề bốc thăm chia bảng được tổ chức trang trọng, chuyên nghiệp

Theo ban tổ chức, giải đấu được tổ chức theo tinh thần thể thao vì cộng đồng và không thu phí tham gia của vận động viên. Toàn bộ chi phí giải thưởng do các doanh nghiệp, nhà tài trợ đóng góp.

Quỹ LCF được thành lập ngày 22/2/2025 theo Công văn và Quyết định số 84 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Thông qua giải đấu lần này, Quỹ LCF và Nha khoa Miss Dental mong muốn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, đồng thời huy động thêm nguồn lực cho chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”.

Có 500 vận động viên được bốc thăm, chia thành các bảng đấu dự báo rất hấp dẫn

Cơ cấu giải thưởng dành cho các nội dung đồng đội và lãnh đạo có tổng trị giá lên tới 300 triệu đồng, gồm tiền mặt và hiện vật.

Sau khi giải đấu kết thúc, Ban tổ chức sẽ tổ chức Gala trao giải tại Trống Đồng Plaza, số 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội. Chương trình có sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ như Lương Gia Huy, Lâm Hùng, Trung Quang, Tuấn Hùng, Trần Mạnh Cường, Hùng Min, Hải Lý và Nguyễn Linh.

Bên cạnh hoạt động vinh danh các vận động viên, đêm Gala cũng là dịp kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tiếp tục chung tay đóng góp cho các hoạt động thiện nguyện của Quỹ LCF, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn trong cộng đồng.