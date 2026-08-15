Hết hạn chót, Chelsea vẫn thấp thỏm về tương lai Enzo Fernandez

ANTD.VN - Chelsea đã chính thức xóa bỏ những điều khoản và điều kiện liên quan đến khả năng bán Enzo Fernandez, sau khi Man City không đưa ra phản hồi trước thời hạn 17h ngày 14-8 (23h cùng ngày giờ Hà Nội). Dù vậy, đội chủ sân Stamford Bridge vẫn chưa thể hoàn toàn yên tâm về tương lai của tiền vệ người Argentina.

Theo quan điểm hiện tại của Chelsea, Enzo Fernandez nhiều khả năng sẽ tiếp tục khoác áo đội bóng thành London trong mùa giải 2026/27. Tuy nhiên, khả năng Man City trở lại với một đề nghị mới, đi kèm những điều kiện khác, vẫn chưa được loại trừ.

Man City vẫn dành sự quan tâm đáng kể cho tiền vệ 25 tuổi. Đội bóng này có thể sớm có thêm nguồn lực tài chính nếu hoàn tất thương vụ bán Tijjani Reijnders cho Al Qadsiah. Bên cạnh đó, Barcelona tiếp tục theo đuổi Rodri, qua đó có thể tạo thêm dư địa tài chính để Man City tính toán cho những kế hoạch chuyển nhượng tiếp theo.

Chelsea vẫn thấp thỏm về tương lai Enzo Fernandez (Ảnh: Getty Images)

Trong trường hợp có đủ ngân sách, Man City hoàn toàn có thể gửi một đề nghị mới tới Chelsea. Một số nguồn tin thậm chí cho rằng nếu mức giá lên tới 120 triệu bảng, đội bóng thành London vẫn có thể phải cân nhắc, bất chấp thời hạn ban đầu đã kết thúc.

Dẫu vậy, Chelsea muốn gửi đi thông điệp rõ ràng rằng CLB mới là bên nắm quyền quyết định tương lai của Enzo. Việc xóa bỏ các điều khoản từng được đưa ra trước đó đồng nghĩa những điều kiện liên quan đến khả năng chuyển nhượng tiền vệ này theo thỏa thuận cũ không còn hiệu lực.

Tương lai của Enzo Fernandez đang trở thành cuộc đấu trí đáng chú ý giữa Chelsea, Man City và đại diện của cầu thủ. HLV Enzo Maresca, người từng có thời gian dẫn dắt Chelsea trước khi chuyển tới Man City, cũng cho biết đội bóng thành Manchester không có ý định đáp ứng thời hạn mà Chelsea đưa ra.

Khi được hỏi về diễn biến vụ việc hôm 14-8, Maresca thậm chí nở nụ cười đầy ẩn ý, cho thấy câu chuyện về Fernandez có thể vẫn còn những diễn biến mới.

Chelsea đưa ra mức 120 triệu bảng như một cách khẳng định vị thế của CLB đối với tương lai Fernandez. Dù điều kiện bán cầu thủ đã được xóa bỏ, điều đó không đồng nghĩa Man City sẽ từ bỏ tham vọng chiêu mộ tiền vệ 25 tuổi.

Enzo Fernandez hiện còn hợp đồng với Chelsea đến năm 2032. Anh từng giữ vai trò đội phó dưới thời Enzo Maresca cũng như Liam Rosenior. Tiền vệ người Argentina chưa có cơ hội ra mắt HLV mới Xabi Alonso do vừa trở lại sau kỳ nghỉ hậu World Cup.

Trước đó, việc Fernandez công khai bày tỏ sự quan tâm tới Real Madrid từng khiến một bộ phận người hâm mộ Chelsea không hài lòng. Cầu thủ này cũng vấp phải tranh cãi với người hâm mộ Anh sau màn ăn mừng trong chiến thắng của Argentina ở bán kết World Cup.