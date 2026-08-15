Thái Lan đặt một chân vào chung kết ASEAN Cup 2026

ANTD.VN - Thái Lan tạo lợi thế rất lớn ở bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 khi đánh bại Singapore 3-1 ngay trên sân khách. Cú đúp của Teerasak Poeiphimai cùng bàn thắng của Seksan Ratree giúp “Voi chiến” tiến sát trận chung kết, trong khi Singapore chỉ có bàn danh dự của Ilhan Fandi.

Singapore bước vào trận bán kết với quyết tâm phá dớp trước Thái Lan. Trong suốt 14 năm qua, đội bóng Đảo quốc sư tử không thể đánh bại đối thủ này. Tuy nhiên, vẫn không có bất ngờ nào xảy ra.

Với đẳng cấp hơn hẳn, Thái Lan là đội làm chủ cuộc chơi. Phút 13, Seksan Ratree đoạt bóng ở khu trung tuyến rồi lập tức tung đường chọc khe để Teerasak Poeiphimai thoát xuống. Tiền đạo Thái Lan xử lý gọn gàng trước khi dứt điểm về góc xa, đánh bại thủ môn Izwan Mahbud, đưa đội khách vượt lên dẫn trước 1-0.

Thái Lan (trắng) chiếm hoàn toàn ưu thế trước Singapore (Ảnh: Changsuek)

Có tâm lý tốt hơn, đến phút 26, từ quả treo bóng bên cánh phải của đồng đội, Teerasak chọn vị trí tốt rồi bật cao đánh đầu trong vòng cấm. Cú lái bóng ở cự ly gần khiến Izwan Mahbud không có cơ hội cứu thua. Thái Lan nhanh chóng tạo cách biệt 2-0 và kiểm soát tốt hơn trận đấu.

Singapore có cơ hội rút ngắn tỉ số trước giờ nghỉ. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định cầu thủ Thái Lan phạm lỗi trong vòng cấm và cho đội chủ nhà hưởng phạt đền ở phút 35. Tuy nhiên, Shawal Anuar không thể đánh bại thủ thành Kampon Phatomakkakul từ khoảng cách 11m.

Bước sang hiệp 2, Singapore tiếp tục phải đẩy cao đội hình để tìm bàn thắng. Nhưng trong lúc chưa thể tạo ra khác biệt, đội chủ nhà lại nhận thêm một đòn đau.

Phút 51, Gustavsson thoát xuống bên cánh trái, tận dụng tốc độ để vượt qua hàng thủ Singapore trước khi căng ngang vào khu vực cấm địa. Ratree băng vào đúng lúc, thực hiện cú đệm bóng chéo góc, nâng tỉ số lên 3-0 cho Thái Lan.

Khoảng cách ba bàn khiến nhiệm vụ của Singapore trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Đội chủ nhà không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục tấn công.

Sức ép liên tục của Singapore cuối cùng cũng mang lại bàn thắng. Phút 84, sau một loạt pha phối hợp một chạm, Ilhan Fandi nhận bóng trong vòng cấm rồi tung cú dứt điểm bằng lòng trong chân phải. Bóng đi hiểm, làm tung lưới Thái Lan và giúp Singapore rút ngắn cách biệt xuống còn 1-3. Đó cũng là tất cả những gì đội chủ nhà làm được trong phần còn lại của trận đấu.

Thắng 3-1 ngay trên sân Singapore, Thái Lan nắm lợi thế rất lớn trước trận lượt về. Với cách biệt hai bàn, “Voi chiến” coi như đã đặt một chân vào chung kết ASEAN Cup 2026.