Sau World Cup 2026, FIFA có thêm lý do mở rộng giải lên 64 đội

ANTD.VN - Việc nâng số đội tham dự từ 32 lên 48 đã mang đến nhiều màu sắc mới cho World Cup 2026, nhưng đồng thời cũng bộc lộ những hạn chế về thể thức. Chính điều đó có thể trở thành cơ sở để FIFA cân nhắc một đề xuất từng gây nhiều tranh cãi - mở rộng World Cup 2030 lên kỷ lục 64 đội.

World Cup 2026 đánh dấu bước ngoặt lớn nhất trong lịch sử giải đấu khi lần đầu tiên quy tụ 48 đội tuyển. Quyết định của FIFA giúp Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh mở rộng cơ hội cho nhiều nền bóng đá mới, đồng thời đưa số trận đấu tăng từ 64 lên tới 104.

Đây được xem là một nước đi táo bạo và nhìn từ nhiều góc độ, FIFA đã đạt được không ít thành công.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino để ngỏ khả năng World Cup 2030 sẽ có 64 đội tham dự

Theo đó, việc mở rộng tạo cơ hội để nhiều đội tuyển lần đầu tiên góp mặt tại World Cup như Curacao, Cape Verde, Jordan hay Uzbekistan. Không chỉ xuất hiện để học hỏi, nhiều đội còn tạo nên những bất ngờ thú vị.

Cape Verde là ví dụ tiêu biểu khi cầm hòa cả Tây Ban Nha lẫn Uruguay ở vòng bảng trước khi chỉ chịu thua Argentina 2-3 sau hiệp phụ tại vòng 1/16.

Nếu World Cup vẫn duy trì 32 đội như trước đây, những đội bóng vô danh như thế không thể góp mặt, và những câu chuyện truyền cảm hứng ấy sẽ rất khó để xuất hiện.

Thể thức 48 đội vẫn để lộ nhiều điểm yếu

Bên cạnh những điểm tích cực, World Cup 2026 cũng bộc lộ không ít vấn đề.

Việc chia thành 12 bảng, mỗi bảng 4 đội khiến vòng bảng có tới 72 trận đấu nhưng chỉ loại 16 đội. Đồng nghĩa, sau gần ba tuần thi đấu, hai phần ba số đội tham dự vẫn còn cơ hội đi tiếp.

Đặc biệt, việc 8 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất cũng giành vé vào vòng loại trực tiếp khiến áp lực phải thắng giảm đáng kể.

Không ít đội chỉ cần hướng tới một trận hòa hoặc tính toán điểm số là đủ hoàn thành mục tiêu.

Hệ quả là nhiều trận đấu ở lượt cuối vòng bảng thiếu đi sự quyết liệt vốn là "đặc sản" của World Cup nhiều năm qua.

Một trong những ví dụ gây tranh cãi nhất là trận đấu giữa Australia và Paraguay. Do FIFA ưu tiên thành tích đối đầu thay vì hiệu số bàn thắng bại khi bằng điểm, cả hai bước vào trận cuối với kịch bản chỉ cần hòa là cùng đi tiếp. Kết quả cuối cùng diễn ra đúng như tính toán và khiến trận đấu mất đi đáng kể tính cạnh tranh.

Trận hòa nhạt nhòa 0-0 giữa Australia và Paraguay ở vòng bảng World Cup 2026 (Ảnh: Reuters)

Phải đến khi bước vào vòng knock-out, World Cup 2026 mới thực sự nóng lên với những màn đối đầu loại trực tiếp hấp dẫn.

World Cup 64 đội có thể là lời giải?

Chính những bất cập này khiến đề xuất mở rộng World Cup 2030 lên 64 đội một lần nữa được nhắc đến.

Thực tế, ý tưởng này không phải mới, đã từng xuất hiện trước đây và tạo ra nhiều cuộc tranh luận trong nội bộ FIFA cũng như giới chuyên môn.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với Bluewin (Thụy Sĩ) gần đây, Chủ tịch FIFA Infantino cho biết kế hoạch sẽ được đưa ra thảo luận sau khi World Cup 2026 khép lại. "Đó chắc chắn là vấn đề sẽ được các ủy ban liên quan của FIFA xem xét và thảo luận sau kỳ World Cup này", ông Infantino nói.

Theo giới chuyên môn, nếu áp dụng thể thức 64 đội, giải đấu sẽ có 16 bảng, mỗi bảng 4 đội.

Hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền đi tiếp, trong khi hai đội còn lại bị loại ngay sau vòng bảng.

Như vậy, đúng 32 đội sẽ chia tay giải ngay sau vòng bảng và 32 đội mạnh nhất bước vào vòng knock-out.

So với thể thức 48 đội hiện nay, tỉ lệ bị loại từ vòng bảng sẽ tăng đáng kể, buộc mọi đội tuyển phải thi đấu với áp lực lớn hơn ngay từ những lượt trận đầu tiên. Chắc chắn tính căng thẳng và hấp dẫn sẽ tăng lên.

Điều đó cũng giúp giảm đáng kể khả năng xuất hiện những trận đấu mà hai đội chỉ cần cầm hòa để cùng đi tiếp.

Bên cạnh đó, việc chia thành 16 bảng còn tạo ra cấu trúc thi đấu cân bằng và dễ theo dõi hơn so với mô hình 12 bảng hiện nay.

Cơ hội cho nhiều nền bóng đá mới

Nếu World Cup tiếp tục được mở rộng, lợi ích lớn nhất vẫn thuộc về các nền bóng đá đang phát triển.

Những đội tuyển như Curacao, Cape Verde hay Jordan đã chứng minh khoảng cách giữa các đội bóng ngoài nhóm truyền thống với phần còn lại của thế giới đang ngày càng thu hẹp.

Việc mở rộng World Cup không chỉ mang ý nghĩa trao thêm cơ hội cho các nền bóng đá đang phát triển, mà còn tạo cú hích về đầu tư, đào tạo trẻ và phát triển hệ thống bóng đá ở nhiều khu vực như châu Phi hay châu Á.

Nếu World Cup 2030 thực sự tăng lên 64 đội, cơ hội lần đầu góp mặt ở Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh của những đội tuyển như Việt Nam cũng sẽ được cải thiện đáng kể.