Cầu thủ Việt kiều vừa từ giải Hà Lan về V-League là ai?

ANTD.VN - Hậu vệ 19 tuổi mang hai dòng máu Việt Nam - Bỉ Lenn Minh Tran được xác nhận sẽ rời giải hạng hai Hà Lan để thi đấu cho CLB Công an TP.HCM từ mùa 2026/27 tới.

Đêm 20-7, trang chủ CLB MVV Maastricht (giải hạng hai Hà Lan) cho biết Lenn Minh Tran sẽ tiếp tục sự nghiệp của bản thân ở Việt Nam, trong màu áo CLB Công an TP.HCM.

"MVV Maastricht đã cân nhắc kỹ lưỡng các yếu tố liên quan đến thương vụ này, trước khi tin rằng đây là phương án tối ưu cho cả CLB lẫn cầu thủ. Chúng tôi rất tự hào khi Lenn Minh Tran có thêm một bước tiến trong sự nghiệp, sau khi khẳng định tài năng ở môi trường bóng đá chuyên nghiệp Hà Lan. Xin cảm ơn những đóng góp của Lenn Minh Tran cho đội bóng. Chúc anh mọi điều tốt đẹp và may mắn trong hành trình phía trước".

Bản thân Lenn Minh Tran thông qua trang cá nhân đã gửi lời tri ân và chia tay đội bóng Hà Lan.

Đội bóng giải hạng hai Hà Lan MVV Maastricht xác nhận chuyển nhượng thành công Lenn Minh Tran về CLB Công an TP.HCM

Lenn Minh Tran tên đầy đủ là Lenn Minh Quang Tran, sinh ngày 13/3/2007, có bố người Việt Nam, mẹ người Bỉ. Anh trưởng thành từ lò đào tạo trẻ trứ danh của Genk, nơi từng sản sinh ra những Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois...

Sau khi dấu ấn ở các đội trẻ của Genk cũng như các tuyển trẻ Bỉ, năm 2025, Lenn Minh Tran gia nhập MVV Maastricht, trước khi chuyển đến CLB Công an TP.HCM.

Ở mùa giải vừa qua, hậu vệ Lenn Minh Tran thi đấu tổng cộng 32 trận cho MVV Maastricht, trong đó có 27 trận đá chính và có 1 kiến tạo.

Thể hình có phần khiêm tốn (cao 1m69) song Lenn Minh Tran được đánh giá rất cao ở nhãn quan chiến thuật, tốc độ, lối chơi thông minh, lì lợm và quyết đoán.

Việc Lenn Minh Tran đầu quân cho CLB Công an TP.HCM mở ra cơ hội cho tài năng 19 tuổi này khoác áo U23, đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Trước Lenn Minh Tran, CLB Công an TP.HCM đã rất nhạy bén khi chiêu mộ và tỏ ra mát tay trong việc sử dụng các cầu thủ Việt kiều như Le Giang Patrick, Ngô Đăng Khoa, Lee Williams. Hai trong số này đã có quốc tịch và được triệu tập đội tuyển quốc gia. Cầu thủ còn lại là Lee Williams cũng đang tích cực hoàn thiện hồ sơ chờ ngày chính thức nhập quốc tịch Việt Nam.

Và nhiều khả năng Lenn Minh Tran cũng sẽ được tạo điều kiện tối đa để nhập tịch, cống hiến cho các đội tuyển quốc gia Việt Nam trong tương lai gần.