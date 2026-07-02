Thái Lan tự tin đặt chỉ tiêu 'vàng' ASIAD gấp 4 lần Việt Nam

ANTD.VN - Thể thao Việt Nam phấn đấu giành 3-5 huy chương vàng trong khi Thái Lan đặt mục tiêu tối thiểu 15 huy chương vàng tại Đại hội thể thao châu Á - ASIAD lần thứ 20 năm 2026.

ASIAD 20-2026 sẽ diễn ra tại Nhật Bản từ 19-9 đến 4-10. Đại hội dự kiến quy tụ 45 nền thể thao châu lục, tổ chức thi đấu tranh huy chương 469 nội dung thuộc 43 môn thể thao.

Sau 3 tấm huy chương vàng ở kỳ đại hội trước, thể thao Việt Nam hướng tới mục tiêu từ 3-5 huy chương vàng tại ASIAD tháng 9 tới. Mốc 5 huy chương vàng đồng thời là chỉ tiêu nêu trong Chương trình phát triển các môn thể thao trọng điểm chuẩn bị tham dự các kỳ ASIAD, Olympic giai đoạn 2026-2045 đã được Chính phủ phê duyệt.

Bắn súng nằm trong nhóm các đội được kỳ vọng giúp Việt Nam giành huy chương vàng tại ASIAD 20

Phó cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh xác nhận Việt Nam phấn đấu đạt thành tích cao hơn ASIAD 19. Số lượng huy chương cụ thể sẽ được tính toán dựa trên chỉ tiêu của từng vận động viên và từng môn.

Những môn có khả năng tranh chấp huy chương được giới chuyên môn chỉ ra như bắn súng, karate, cầu mây, điền kinh, bơi lội, đua thuyền, xe đạp...

Mục tiêu 3-5 huy chương vàng được cho là thách thức không nhỏ với thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026.

Trong khi đó, nền thể thao Đông Nam Á khác là Thái Lan mới đây đã thống nhất chỉ tiêu giành tối thiểu 15 huy chương vàng, tức nhiều hơn ít nhất 3 huy chương vàng so với kỳ Á vận hội trước.

Thống đốc Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT) - Kongsak Yodmani tiết lộ chỉ tiêu tối thiểu 15 huy chương vàng được đặt lên vai 11 môn thể thao trọng điểm: quyền Anh, điền kinh, taekwondo, cử tạ, golf, cầu lông, đua thuyền buồm, jujitsu, cầu mây, bi sắt và thể thao điện tử.

Theo người đứng đầu SAT, Thái Lan hướng tới chất lượng tại ASIAD 20, do đó, việc tuyển chọn vận động viên được tiến hành khắt khe hơn.

"Tiêu chí lựa chọn vận động viên đại diện Thái Lan dự ASIAD 20 được chia thành hai phần: vận động viên đã đủ điều kiện hoặc có thứ hạng thế giới, được coi là ứng cử viên sáng giá cho huy chương vàng hoặc nằm trong top 1-3; và vận động viên có tiềm năng tiến vào vòng chung kết Olympic", ông Kongsak Yodmani cho biết.

Thái Lan tự tin giành tối thiểu 15 huy chương vàng, vượt 25% so với Á vận hội 19

Thực tế, Thái Lan vẫn là lá cờ đầu của Đông Nam Á tại đấu trường ASIAD bởi có nhiều vận động viên đẳng cấp châu Á, thế giới.

Tại ASIAD 19, Thái Lan giành 12 huy chương vàng, xếp thứ 8/41 chung cuộc. Trong khi Việt Nam với 3 huy chương vàng khiêm tốn xếp hạng 21 trên bảng tổng sắp, và thứ 6 Đông Nam Á, sau Thái Lan, Indonesia (hạng 12), Malaysia (hạng 14), Philippines (hạng 17), Singapore (hạng 20).