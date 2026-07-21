Xếp hạng FIFA: Tây Ban Nha đẩy Argentina xuống hạng 2, Đông Nam Á giữ nguyên

ANTD.VN - FIFA vừa công bố bảng xếp hạng mới nhất, trong đó đáng chú ý là việc nhà vô địch World Cup 2026 Tây Ban Nha chiếm vị trí số 1 của Argentina, trong khi các đội bóng Đông Nam Á giữ nguyên thứ hạng.

World Cup 2026 với tổng cộng 104 trận đấu vừa khép lại, tạo ra những biến động mạnh về thứ hạng của các đội tuyển tham dự trên bảng xếp hạng thế giới vừa được FIFA công bố.

Theo đó, Tây Ban Nha với 7 trận thắng và 1 trận hòa, đặc biệt là chiến thắng 1-0 trước Argentina tại chung kết để giành chức vô địch World Cup 2026 đã được cộng 121,17 điểm - cao nhất trong số các đội tuyển, qua đó vươn lên chiếm lấy vị trí số 1 bảng xếp hạng FIFA, đẩy chính Argentina xuống hạng 2.

Tây Ban Nha chiếm vị trí số 1 thế giới của Argentina nhờ chức vô địch World Cup 2026

Đội tuyển Anh thắng Pháp trong trận tranh hạng 3, tuy nhiên suốt hành trình giải, Tam Sư được cộng 33,41 điểm, chưa đủ vượt qua tổng điểm của Pháp - đội vững vị trí thứ 3.

Vị trí thứ 5 có sự thay đổi khi Brazil nhảy 2 bậc vươn lên chiếm lĩnh, đẩy Bồ Đào Nha xuống hạng 7. Mexico với kỳ World Cup thành công nhất lịch sử cũng leo tới 4 bậc để xếp hạng 10.

Tương tự, Thụy Điển với kỳ World Cup thành công ngoài mong đợi trở thành đội thăng hạng mạnh nhất với 12 bậc, leo lên vị trí 19.

Ở khu vực châu Á, Ả Rập Xê Út tăng mạnh nhất - 3 bậc lên hạng 58Nhật Bản tăng 1 bậc lên hạng 1 - trong nhóm các đội vừa trở về từ World Cup 2026. Nhật Bản tăng 1 bậc lên hạng 17, trong khi Uzbekistan tụt 10 bậc xuống hạng 60, Hàn Quốc tụt tới 7 bậc xuống hạng 32, Iraq tụt 6 bậc xuống hạng 63...

Đối với khu vực Đông Nam Á, thứ hạng của 11 đội vẫn giữ nguyên. Tốp 3 khu vực lần lượt là Thái Lan (hạng 94), Việt Nam (99), Indonesia (118).

Thứ hạng của các đội tuyển Đông Nam Á dự báo sẽ biến động khi ASEAN Cup 2026 diễn ra từ ngày 24-7 tới 26-8.