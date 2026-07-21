Sự ngờ vực bao trùm đội tuyển Argentina

ANTD.VN - Đoạn video ghi lại khoảnh khắc Lionel Messi động viên đồng đội trước trận chung kết World Cup 2026 đang thu hút sự quan tâm lớn. Những lời nhắn nhủ của đội trưởng Argentina vốn có thể chỉ nhằm giảm bớt áp lực trước trận đấu, nhưng sau khi thua Tây Ban Nha, nhiều người bắt đầu đặt câu hỏi liệu đội bóng xứ tango có gặp vấn đề trước giờ bóng lăn.

Trong đoạn video được lan truyền rộng rãi mới đây, Messi nhiều lần yêu cầu các đồng đội giữ bình tĩnh và chỉ tập trung vào trận đấu. "Hãy bình tĩnh, các cậu. Quên hết mọi thứ khác đi. Quên tất cả đi. Chúng ta chỉ cần nghĩ đến việc chơi bóng, thế thôi", đội trưởng Argentina nói.

Không khí ngờ vực bao trùm đội tuyển Argentina sau chung kết (Ảnh: FIFA/Getty Images)

Ở một trận đấu có ý nghĩa đặc biệt như chung kết World Cup, đây có thể chỉ là lời động viên quen thuộc của một thủ lĩnh dày dạn kinh nghiệm. Tuy nhiên, việc Messi liên tục nhấn mạnh cụm từ "quên mọi thứ khác đi" khiến không ít người cho rằng bên trong phòng thay đồ Argentina có thể đã xuất hiện những vấn đề ngoài chuyên môn.

Nhà báo nổi tiếng người Mỹ Mehedi Marof là một trong những người đầu tiên bày tỏ sự hoài nghi sau khi xem đoạn video. "Tôi không biết nên hiểu chuyện này thế nào. Khi xem Messi yêu cầu mọi người giữ bình tĩnh và quên hết những chuyện khác, tôi cảm giác đã xảy ra điều gì đó trong phòng thay đồ", Marof viết trên mạng xã hội.

Dù thừa nhận không có thông tin cụ thể, ông cho rằng màn trình diễn của Argentina trên sân cũng phần nào củng cố nghi ngờ này. Theo Marof, nhiều cầu thủ Argentina thi đấu thiếu sức sống, trong khi một số khác lại tỏ ra nóng nảy và mất kiểm soát.

Messi thất vọng khi không thể vô địch World Cup 2026 (Ảnh: FIFA/Getty Images)

"Argentina dường như không chơi với tất cả những gì họ có. Các cầu thủ hoặc hoàn toàn thiếu sức sống, hoặc đầy giận dữ. Mọi chuyện càng kỳ lạ khi đặt cạnh phản ứng của Otamendi với Rodri. Rõ ràng có điều gì đó không ổn", nhà báo này bình luận.

Suốt 90 phút thi đấu chính thức của trận chung kết, nhà đương kim vô địch chơi như mất hồn, thậm chí không tung ra nổi một cú sút, không tạo được sức ép đáng kể nào lên khung thành Tây Ban Nha.

Messi cũng trải qua trận đấu khó khăn nhất giải, thường xuyên bị cô lập và không có cơ hội thể hiện kỹ năng như từ vòng bảng đến bán kết.

Đến thời điểm này, chưa có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy nội bộ Argentina xảy ra mâu thuẫn trước chung kết. Tuy nhiên, sau thất bại nhạt nhòa trước Tây Ban Nha, người hâm mộ đang cố gắng tìm một lý do để giải thích. Và điều đó khiến sự ngờ vực về tinh thần đoàn kết như đám mây đen bao trùm lên Messi và đồng đội.