Tuyển Việt Nam trở lại Thái Lan đá trận ra quân ASEAN Cup 2026

ANTD.VN - Sau lần đăng quang tháng 1-2025, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ trở lại Thái Lan để bắt đầu hành trình chinh phục ASEAN Cup 2026.

Theo lịch thi đấu Giải bóng đá vô địch Đông Nam Á - ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam nằm bảng A sẽ ra quân bằng trận gặp Timor Leste trên sân khách.

Do sân vận động quốc gia của Timor Leste chưa đáp ứng các tiêu chuẩn tổ chức của giải đấu nên đội tuyển nước này thường đăng ký thi đấu các trận sân nhà tại Thái Lan hoặc Malaysia.

Timor Leste chọn Chonburi (Thái Lan) làm sân nhà để tiếp Việt Nam tại trận ra quân ASEAN Cup 2026 ngày 24-7 tới

Trong thông báo mới nhất, Liên đoàn bóng đá Timor Leste xác nhận chọn sân Chonburi - Thái Lan làm địa điểm tổ chức các trận đấu trên sân nhà tại ASEAN Cup 2026.

Chonburi là sân đấu từng tổ chức môn bóng đá nữ SEA Games 2025, được đánh giá có mặt cỏ chất lượng. Việc phải hành quân sang Thái Lan cũng không phải trở ngại lớn với tuyển Việt Nam, nhất là khi Thái Lan gắn với ký ức vô địch ASEAN Cup rất ngọt ngào của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Như vậy, tuyển Việt Nam sẽ gặp Timor Leste trên sân Chonburi ngày 24-7, sau đó trở lại Hà Nội chuẩn bị cho lượt trận thứ hai tiếp đón Singapore tại Mỹ Đình ngày 31-7.

Đội tuyển Việt Nam đang tập huấn tại Incheon - Hàn Quốc, với điểm nhấn là 3 trận đấu tập với 3 đại diện giải hạng ba, hạng hai và VĐQG Hàn Quốc, nhằm hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng cho giải đấu.

Tuyển Việt Nam đang tích cực rèn quân tại Hàn Quốc

Kết thúc chuyến tập huấn tại Hàn Quốc ngày 14-7, thầy trò HLV Kim Sang-sik về nước tiếp tục hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng thông qua trận giao hữu quốc tế với Myanmar trên sân vận động Thái Nguyên ngày 18-7, trước khi chính thức tranh tài ASEAN Cup 2026.

Mục tiêu của Quang Hải cùng đồng đội là bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á, trước sự cạnh tranh dự báo khốc liệt từ Thái Lan, Indonesia, Malaysia.