HLV trưởng 'quay xe', tuyển Thái Lan rối bời trước ASEAN Cup 2026

ANTD.VN - HLV trưởng Thái Lan - Anthony Hudson đang đau đầu khi kế hoạch sử dụng cầu thủ trẻ tại ASEAN Cup bị phá sản, trong khi việc bổ sung cựu binh gặp trở ngại lớn, theo Daily News.

Thời điểm này, trong khi hầu hết các đội tuyển Đông Nam Á đã và đang công bố đội hình tập luyện chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026 khởi tranh từ 25-7 tới, thì tuyển Thái Lan vẫn đang rối bời.

Theo Daily News (Thái Lan), HLV Anthony Hudson đang đau đầu với vấn đề nhân sự.

Chỉ ít ngày trước, nhà cầm quân người Anh tự tin trước truyền thông Thái Lan rằng ASEAN Cup 2026 sẽ là sân chơi của cầu thủ trẻ và không đặt nặng vấn đề thành tích.

Thế nhưng ở diễn biến mới nhất, HLV trưởng đội tuyển Thái Lan đã "quay xe" sau một loạt cuộc họp lập kế hoạch và nhận thấy những bất cập.

HLV Anthony Hudson đang đau đầu bởi kế hoạch sử dụng cầu thủ trẻ bị phá sản, muốn bổ sung cựu binh nhưng nhiều người lại không chịu lên tuyển

Daily News cho biết HLV Anthony Hudson đã phải hủy bỏ kế hoạch ban đầu là sử dụng cầu thủ trẻ, vì nhận thấy không đủ chiều sâu đội hình. Nhà cầm quân 45 tuổi đang cân nhắc việc đưa các cầu thủ giàu kinh nghiệm vào đội, có nghĩa là đội tuyển quốc gia Thái Lan tham dự ASEAN Cup sẽ là sự kết hợp giữa các cầu thủ trẻ và các cầu thủ kỳ cựu.

"Song ngay cả việc đổi kế hoạch để đưa cựu binh vào hỗ trợ cầu thủ trẻ cũng gặp phải một vấn đề khác, vì nhiều CLB chủ quản không muốn cho phép các cầu thủ giàu kinh nghiệm của họ rời đi. Điều này buộc HLV Anthony Hudson cùng cộng sự phải đánh giá lại danh sách cầu thủ để xác định ai nên được triệu tập vào đội hình này", Daily News cho hay.

Cũng theo truyền thông Thái Lan, "Voi chiến" đã gửi giấy mời triệu tập đội tuyển đối với 50 cầu thủ, song chỉ có 30 cái tên nhận lời hoặc được CLB chủ quản tạo điều kiện lên tuyển. 20 cái tên, bao gồm nhiều trụ cột, từ chối dự ASEAN Cup 2026 - điều mà họ được phép do giải đấu không nằm trong FIFA Days.

Việc nhiều trụ cột vắng mặt khiến HLV Anthony Hudson đau đầu khi phải lên danh sách triệu tập chính thức, trong bối cảnh giải đấu sẽ lăn bóng sau đây 3 tuần.

Không riêng HLV Anthony Hudson, Liên đoàn bóng đá Thái Lan mà đứng đầu là chủ tịch Nualphan Lamsam cũng đang chịu áp lực rất lớn sau chuỗi thành tích bết bát của các đội tuyển quốc gia. Đó được cho là lý do Thái Lan lo ngại việc dùng đội hình trẻ, kém chất lượng có thể khiến đội tuyển bị loại sớm và kéo theo phản ứng tiêu cực từ người hâm mộ.