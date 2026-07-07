Tuyển Mỹ thua đậm khó tin, chủ nhà sạch bóng ở World Cup 2026

ANTD.VN - Mắc quá nhiều sai lầm trong trận đấu vòng 1/8 với Bỉ, đội tuyển chủ nhà Mỹ đành gác lại giấc mơ tiến sâu ở World Cup 2026 sau thất bại khó tin 1-4.

Dù được đánh giá là cặp đấu cân bằng nhất vòng 1/8 nhưng những sai lầm cá nhân đã phá nát trận đấu của đội chủ nhà Mỹ.

Ngay phút thứ 9, tận dụng pha phá bóng thiếu dứt khoát của hàng phòng ngự Mỹ, Nicolas Raskin căng ngang thuận lợi để Charles De Ketelaere dễ dàng đệm bóng vào lưới trống, mở tỉ số trận đấu.

Bỉ thắng Mỹ bằng tỉ số áp đảo

Tuy nhiên, Mỹ chỉ cần một khoảnh khắc để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Phút 31, Malik Tillman thực hiện cú đá phạt ở cự ly khoảng 25m. Bóng chạm hàng rào đổi hướng khiến thủ môn Bỉ hoàn toàn bó tay, mang về bàn gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà.

Dù vậy, niềm vui của các cổ động viên Mỹ chỉ kéo dài đúng hai phút. Phút 33, Leandro Trossard treo bóng chuẩn xác từ cánh trái để De Ketelaere bật cao đánh đầu cận thành, hoàn tất cú đúp và tái lập thế dẫn bàn cho Bỉ trước khi hiệp một khép lại.

Mỹ mắc quá nhiều sai lầm ở trận này

Bước sang hiệp hai, HLV Mauricio Pochettino tung Giovanni Reyna vào sân với hy vọng cải thiện sức tấn công, nhưng điều đó không mang lại nhiều hiệu quả.

Phút 57, sai lầm của thủ môn Matt Freese trở thành bước ngoặt. Người gác đền tuyển Mỹ băng ra thiếu hợp lý, tạo điều kiện để Hans Vanaken dứt điểm tinh tế từ ngoài vòng cấm, nâng tỉ số lên 3-1.

Đến những phút cuối trận, thêm một sai lầm tai hại khác của hàng thủ chính thức nhấn chìm tuyển Mỹ, khi Romelu Lukaku dễ dàng đoạt bóng rồi dứt điểm vào góc xa bằng chân phải, ấn định chiến thắng khó tin 4-1 cho Bỉ trước đội chủ nhà.

Đến Lukaku cũng có thể ghi bàn cho Bỉ

Với kết quả này, Bỉ hiên ngang tiến vào vòng tứ kết World Cup 2026 và sẽ chạm trán Tây Ban Nha trong cuộc thư hùng rất được chờ đợi. Trong khi đó, tuyển Mỹ chính thức nói lời chia tay giải đấu ngay trên sân nhà. Thất bại này cũng đồng nghĩa cả ba quốc gia đồng đăng cai World Cup 2026 là Canada, Mexico và Mỹ đều đã bị loại sau vòng 1/8.