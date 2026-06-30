Đoàn Văn Hậu mong điều may mắn, mừng vì đội tuyển tăng chất lượng nhờ cầu thủ nhập tịch

ANTD.VN - Bên lề buổi tập của đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026, nhà vô địch Đông Nam Á 2018 Đoàn Văn Hậu đã chia sẻ về các đồng đội nhập tịch, về mục tiêu của bản thân khi trở lại sau thời gian dài chấn thương.

Từng cùng đội tuyển Việt Nam đăng quang AFF Cup 2018, Văn Hậu cho biết chức vô địch cách đây gần 8 năm là một kỷ niệm đẹp, và anh đang hướng toàn bộ sự tập trung vào chặng đường phía trước.

"Đối với tôi, chức vô địch AFF Cup 2018 đã qua khá lâu rồi. Tôi luôn hướng tới tương lai. Đây cũng là lần đầu tiên sau một thời gian dài tôi được chuẩn bị cho một giải đấu kéo dài như ASEAN Cup. Mục tiêu của tôi cũng như toàn đội là cố gắng giành thành tích cao nhất", Văn Hậu bày tỏ.

Đoàn Văn Hậu hứng khởi tập luyện cùng đội tuyển Việt Nam chuẩn bị ASEAN Cup 2026

Đánh giá về lực lượng hiện tại của đội tuyển, hậu vệ sinh năm 1999 đang khoác áo CLB Công an Hà Nội cho rằng sự góp mặt của các cầu thủ nhập tịch và cầu thủ gốc Việt sẽ giúp đội tuyển có thêm nhiều lựa chọn chất lượng.

"Mỗi giai đoạn đội tuyển sẽ có những con người khác nhau. Tôi nghĩ các cầu thủ nhập tịch sẽ giúp đội tuyển mạnh hơn và mang đến thêm những phương án chất lượng. Dù ở thời điểm nào, mục tiêu của đội tuyển Việt Nam vẫn luôn là thi đấu hết mình để giành thành tích cao nhất, mang niềm vui đến cho người hâm mộ".

Sau gần ba năm kiên trì điều trị và hồi phục chấn thương gót chân, Đoàn Văn Hậu đã trở lại đội tuyển Việt Nam từ đợt FIFA Days tháng 3/2026 và tiếp tục nhận được sự tin tưởng của HLV Kim Sang-sik trong đợt tập trung chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026.

"Hiện tại tôi đang có thể trạng rất tốt. Tôi hy vọng sẽ gặp nhiều may mắn, tránh những chấn thương để có thể đồng hành cùng đội tuyển và hướng tới kết quả tốt nhất”, Văn Hậu khẳng định sự sẵn sàng cho những thử thách phía trước.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tập luyện tại Hà Nội đến hết ngày 1-7 trước khi lên đường sang Hàn Quốc tập huấn từ ngày 2-7 đến 14-7.

Trong thời gian này, đội sẽ thi đấu ba trận đấu tập rồi về nước đá giao hữu với Myanmar ngày 18-7, nhằm rà soát lực lượng, đánh giá phong độ cầu thủ và hoàn thiện các phương án chuyên môn trước khi bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup 2026.