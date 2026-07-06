Công an Hà Nội FC ra mắt tân binh người Tây Ban Nha

ANTD.VN - Chuẩn bị cho mùa giải mới 2026/27, CLB Công an Hà Nội công bố hoàn tất việc chiêu mộ tiền vệ 30 tuổi người Tây Ban Nha, Damià Sabater.

Damià Sabater sinh năm 1996 tại Mallorca, Tây Ban Nha. Tiền vệ này sở hữu bản lý lịch ấn tượng khi trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của CLB Mallorca – nơi từng sản sinh ra nhiều tài năng lớn của bóng đá xứ sở đấu bò.

Sabater ra mắt bóng đá chuyên nghiệp vào mùa giải 2014/15 và nhanh chóng chứng minh năng lực để được đôn lên đội một thi đấu tại Segunda Division (Giải hạng Nhì Tây Ban Nha) chỉ một năm sau đó.

Công an Hà Nội FC ra mắt ngoại binh người Tây Ban Nha - Damià Sabater

Điểm nhấn trong sự nghiệp của Sabater là quãng thời gian khoác áo các đội tuyển trẻ quốc gia U16 và U17 Tây Ban Nha.

Trước khi cập bến sân Hàng Đẫy, Sabater đã tích lũy kinh nghiệm trận mạc dày dặn qua nhiều CLB tại châu Âu như Lugo, Espanyol B và gần nhất là Metaloglobus Bucharest tại giải VĐQG Romania.

Với chiều cao 1,77m và mức định giá khoảng 250.000 euro trên chuyên trang Transfermarkt, Damià Sabater được đánh giá là mẫu tiền vệ trung tâm toàn diện.

Nối tiếp thành công của mùa giải 2025/26 với chức vô địch V-League cùng tấm vé dự play-off Cúp C1 châu Á, việc chiêu mộ Damià Sabater cho thấy đội bóng Thủ đô đang dồn toàn lực để vươn ra biển lớn châu Á.

Thử thách lớn nhất và quan trọng nhất trong giai đoạn đầu mùa giải chính là trận đấu play-off tranh tấm vé lịch sử tham dự vòng bảng AFC Champions League Elite. Đối thủ của đại diện Việt Nam là Adelaide United, đội bóng mạnh đến từ giải VĐQG Australia (A-League).