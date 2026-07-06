An ninh Thủ đô
Trật tự đô thị Chính trị - Xã hội Thế giới Pháp luật Video Thành phố thông minh Văn hóa - Giải trí Thể thao Sống ở Hà Nội Kinh doanh
Danh mục
MEDIA
THÔNG TIN THÊM

Thể thao

Công an Hà Nội FC ra mắt tân binh người Tây Ban Nha

0 bình luận
Băng Tâm

ANTD.VN - Chuẩn bị cho mùa giải mới 2026/27, CLB Công an Hà Nội công bố hoàn tất việc chiêu mộ tiền vệ 30 tuổi người Tây Ban Nha, Damià Sabater.

Damià Sabater sinh năm 1996 tại Mallorca, Tây Ban Nha. Tiền vệ này sở hữu bản lý lịch ấn tượng khi trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của CLB Mallorca – nơi từng sản sinh ra nhiều tài năng lớn của bóng đá xứ sở đấu bò.

Sabater ra mắt bóng đá chuyên nghiệp vào mùa giải 2014/15 và nhanh chóng chứng minh năng lực để được đôn lên đội một thi đấu tại Segunda Division (Giải hạng Nhì Tây Ban Nha) chỉ một năm sau đó.

img-5647.png
img-5649.jpg
Công an Hà Nội FC ra mắt ngoại binh người Tây Ban Nha - Damià Sabater

Điểm nhấn trong sự nghiệp của Sabater là quãng thời gian khoác áo các đội tuyển trẻ quốc gia U16 và U17 Tây Ban Nha.

Trước khi cập bến sân Hàng Đẫy, Sabater đã tích lũy kinh nghiệm trận mạc dày dặn qua nhiều CLB tại châu Âu như Lugo, Espanyol B và gần nhất là Metaloglobus Bucharest tại giải VĐQG Romania.

Với chiều cao 1,77m và mức định giá khoảng 250.000 euro trên chuyên trang Transfermarkt, Damià Sabater được đánh giá là mẫu tiền vệ trung tâm toàn diện.

Nối tiếp thành công của mùa giải 2025/26 với chức vô địch V-League cùng tấm vé dự play-off Cúp C1 châu Á, việc chiêu mộ Damià Sabater cho thấy đội bóng Thủ đô đang dồn toàn lực để vươn ra biển lớn châu Á.

Thử thách lớn nhất và quan trọng nhất trong giai đoạn đầu mùa giải chính là trận đấu play-off tranh tấm vé lịch sử tham dự vòng bảng AFC Champions League Elite. Đối thủ của đại diện Việt Nam là Adelaide United, đội bóng mạnh đến từ giải VĐQG Australia (A-League).

Tin liên quan

Từ khóa:

#Công an Hà Nội FC #C1 châu Á

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng