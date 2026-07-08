Messi chuộc lỗi hoàn hảo, Argentina vào tứ kết sau màn ngược dòng kinh điển

ANTD.VN - Lionel Messi trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc khi đá hỏng phạt đền rồi ghi 1 bàn và kiến tạo 1 lần, giúp Argentina lội ngược dòng không tưởng, đánh bại Ai Cập với tỉ số 3-2 khi bị dẫn 2 bàn. Chiến thắng đầy cảm xúc đưa nhà đương kim vô địch giành vé vào tứ kết World Cup 2026.

Argentina bước vào vòng 1/8 với vị thế của nhà đương kim vô địch và được đánh giá vượt trội, nhưng Ai Cập mới là đội khiến tất cả bất ngờ. Chỉ sau khoảng thời gian thăm dò đầu trận, đại diện châu Phi đã có bàn mở tỉ số ở phút 15, sau cú đánh đầu chuẩn xác của Yasser Ibrahim.

Ai Cập khiến Argentina vô cùng vất vả ở vòng 1/8

Niềm vui của Ai Cập suýt bị dập tắt chỉ ít phút sau. Haissem Hassan phạm lỗi trong vòng cấm, mang về quả phạt đền cho Argentina. Thế nhưng, trong cuộc đối đầu trên chấm 11m, thủ thành Mostafa Shobeir đã xuất sắc cản phá cú sút của Lionel Messi. Đây là lần thứ hai Messi đá hỏng phạt đền tại World Cup 2026 và cũng là lần thứ tư trong sự nghiệp (trong 8 quả 11m) của anh ở sân chơi lớn nhất hành tinh.

Quả đá 11m hỏng ăn của Messi khiến Argentina bị đẩy vào chân tường sau đó

Bỏ lỡ cơ hội quân bình tỉ số, Argentina tiếp tục gia tăng sức ép. Alexis Mac Allister đánh đầu cận thành nhưng không thắng được Shobeir. Messi sau đó đưa bóng dội cột dọc từ một pha đá phạt đẹp mắt, còn Julian Alvarez cũng bị thủ môn Ai Cập từ chối trong tình huống đối mặt.

Sau giờ nghỉ, Argentina vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận nhưng liên tục đối mặt với những pha phản công sắc bén của Ai Cập. Mohamed Salah suýt kiến tạo cho Mostafa Ziko ghi bàn, song VAR xác định tình huống trước đó đã có lỗi nên bàn thắng không được công nhận.

Dẫu vậy, đội bóng châu Phi không phải tiếc nuối quá lâu. Phút 68, Salah tiếp tục thể hiện đẳng cấp bằng đường chuyền mở biên chính xác để Haissem Hassan băng xuống rồi căng ngang thuận lợi. Mostafa Ziko băng vào dứt điểm cận thành, nhân đôi cách biệt và đẩy Argentina vào tình thế cực kỳ khó khăn.

Romero gỡ hòa cho đội bóng sọc xanh trắng

Lúc này, người ta lại nghĩ đến quả 11m bị bỏ lỡ của Messi trong hiệp 1. Bởi nếu tình huống đó có bàn thắng, Argentina chưa chắc đã lâm vào thế "ngàn cân treo sợi tóc" như vậy.

Tuy nhiên, đúng vào thời điểm bị dồn tới chân tường, bản lĩnh của nhà vô địch thế giới mới thực sự lên tiếng.

Phút 79, từ quả tạt chuẩn xác của Messi, trung vệ Cristian Romero bật cao đánh đầu tung lưới Ai Cập, rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 và thắp lại hy vọng cho nhà đương kim vô địch.

Và cũng chỉ 4 phút sau đó, Messi khiến tất cả vỡ òa với cú vô lê quyết đoán trong vòng cấm, khiến Mostafa Shobeir hoàn toàn bất lực, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát với tỉ số 2-2. Đó là bàn thắng thứ 8 của El Pulga ở World Cup năm nay, cũng là bàn thứ 21 trong lịch sử dự Mundial.

Messi bùng nổ cảm xúc với bàn gỡ hòa 2-2

Không chấp nhận kéo trận đấu vào hiệp phụ, cả hai đội đều dâng cao tìm kiếm bàn thắng quyết định trong quãng thời gian còn lại. Tuy nhiên, chỉ có Argentina là được hưởng niềm vui.

Phút 90+2, Lautaro Martinez thoát xuống bên cánh phải rồi thực hiện đường tạt bóng chuẩn xác để Enzo Fernandez băng vào đánh đầu tung lưới Ai Cập, hoàn tất màn ngược dòng kinh điển và khó tin 3-2.

Argentina tạo nên màn ngược dòng tuyệt đối điện ảnh

Tiếng còi mãn cuộc vang lên cũng khép lại một trong những trận đấu hấp dẫn nhất từ đầu vòng knock-out World Cup 2026. Cái tên Messi một lần nữa được hô vang. Trong gian khó, anh vẫn là điểm tựa để Argentina tiến bước, tiếp tục nuôi hy vọng trở thành đội tuyển đầu tiên kể từ Brazil năm 1962 bảo vệ thành công chức vô địch World Cup.