Harry Kane rực sáng, tuyển Anh khởi đầu World Cup thuyết phục

ANTD.VN - Trong trận đấu giàu cảm xúc trước Croatia, tuyển Anh vượt qua đối thủ với tỉ số 4-2 nhờ màn trình diễn chói sáng của Harry Kane cùng sự tỏa sáng đúng lúc của các ngôi sao tấn công khác như Jude Bellingham hay Marcus Rashford.

Rạng sáng 18-6 ở Arlington (Mỹ), Croatia bước vào trận đấu với sự tự tin của đội bóng từng hai lần liên tiếp góp mặt trong top 4 đội mạnh nhất World Cup. Tuy nhiên, trước sức ép và chất lượng nhân sự vượt trội của Tam sư, đại diện vùng Balkan thêm một lần ôm hận ở trận mở màn.

Kane mở tỉ số cho ĐT Anh

Bước ngoặt đầu tiên xuất hiện khi Luka Modric phạm lỗi với Noni Madueke trong vòng cấm. Trọng tài Clement Turpin lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền ở ngay phút 12.

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Trên chấm 11m, Harry Kane ban đầu không thể đánh bại Dominik Livakovic. Tuy nhiên, sau khi VAR xác định thủ thành Croatia đã rời vạch vôi quá sớm và Josko Gvardiol xâm nhập vòng cấm trước thời điểm thực hiện cú đá, tuyển Anh được đá lại. Ở lần thứ hai, Kane không mắc sai lầm và ghi bàn mở tỉ số.

Croatia hai lần gỡ hòa nhưng không đủ

Croatia nhanh chóng cho thấy họ không dễ dàng đầu hàng. Phút 36, Martin Baturina khiến cả sân vận động phải trầm trồ với cú sút xa đẳng cấp, đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành Jordan Pickford để san bằng cách biệt.

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Tuy nhiên, khi Croatia còn chưa kịp tận hưởng niềm vui, Kane lại xuất hiện đúng lúc. Từ quả phạt góc của Declan Rice, chân sút thuộc biên chế Bayern Munich bật cao đánh đầu tung lưới Livakovic, tái lập thế dẫn bàn cho Tam sư chỉ 6 phút sau đó.

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Dẫu vậy, những khoảng trống nơi hàng thủ Anh tiếp tục là vấn đề đáng lo ngại. Ngay trước giờ nghỉ, Ivan Perisic thực hiện pha kiến tạo bằng đầu để Petar Musa thoát xuống dứt điểm lạnh lùng, đưa trận đấu trở về thế cân bằng 2-2.

Nếu hiệp một là màn đôi công hấp dẫn thì hiệp hai chứng kiến sự khác biệt về bản lĩnh và chiều sâu đội hình của tuyển Anh.

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Chỉ hai phút sau giờ nghỉ, Jude Bellingham lên tiếng. Nhận đường chuyền thuận lợi từ Elliot Anderson, tiền vệ của Real Madrid xử lý gọn gàng trước khi dứt điểm thành công ở góc hẹp, nâng tỉ số lên 3-2.

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Khoảng thời gian còn lại chứng kiến sức ép liên tục từ Tam sư. Ở phía đối diện, Croatia vẫn tạo ra những tình huống khiến người hâm mộ Anh thót tim. Khi Croatia dâng cao tìm bàn gỡ, khoảng trống phía sau hàng thủ của họ bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Đó cũng là lúc các cầu thủ dự bị của Tuchel phát huy tác dụng.

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Phút cuối trận, Bukayo Saka tăng tốc bên cánh phải trước khi tung đường chuyền thuận lợi vào trung lộ. Marcus Rashford bình tĩnh cứa lòng đánh bại Livakovic, ấn định chiến thắng 4-2 cho tuyển Anh.

Marcus Rashford ấn định chiến thắng 4-2 cho tuyển Anh

Bàn thắng ấy khép lại một đêm thi đấu mãn nhãn và cũng đánh dấu màn ra quân đầy hứa hẹn của Tam sư tại World Cup 2026.

ĐT Anh khởi đầu thuyết phục

Chiến thắng trước Croatia giúp tuyển Anh nối dài thành tích ấn tượng ở các trận mở màn World Cup, khi họ chỉ thua 1 trong 9 lần ra quân gần nhất. Ngược lại, Croatia tiếp tục cho thấy sự kém duyên ở ngày khai màn, với thất bại thứ 4 trong 5 trận mở màn gần đây tại đấu trường World Cup.

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