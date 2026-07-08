Ai Cập yêu cầu FIFA điều tra trọng tài sau trận thua đau Argentina

ANTD.VN - Liên đoàn bóng đá Ai Cập (EFA) vừa chính thức gửi đơn lên FIFA, yêu cầu điều tra công tác điều hành của tổ trọng tài người Pháp sau thất bại 2-3 trước Argentina ở vòng 1/8 World Cup 2026. Động thái này diễn ra chưa đầy 1 ngày sau trận đấu gây tranh cãi, khi nhiều quyết định của trọng tài bị cho là ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả.

Theo truyền thông Ai Cập, Chủ tịch EFA Hany Abo Rida đã thay mặt Liên đoàn gửi văn bản khiếu nại tới FIFA, nhắm vào trọng tài chính Francois Letexier cùng các cộng sự.

Trong đơn, EFA cho rằng hàng loạt quyết định của tổ trọng tài đã tác động đáng kể đến cục diện trận đấu. Liên đoàn này đồng thời đề nghị FIFA mở cuộc điều tra, làm rõ các tình huống gây tranh cãi và không tiếp tục phân công tổ trọng tài người Pháp làm nhiệm vụ trong phần còn lại của World Cup 2026.

Ai Cập yêu cầu FIFA điều tra trọng tài chính Francois Letexier cùng các cộng sự

Đầu tiên là bàn thắng của Mostafa Ziko ở phút 70. Ban đầu, trọng tài Letexier công nhận pha lập công giúp Ai Cập nới rộng cách biệt. Tuy nhiên, sau khi nhận tín hiệu từ VAR và trực tiếp xem lại tình huống, ông xác định Marwan Attia đã phạm lỗi với Lisandro Martinez ở đầu pha bóng trước khi quyết định hủy bàn thắng.

Tình huống thứ hai xảy ra ở thời điểm bù giờ. Mohamed Salah ngã trong vòng cấm sau pha va chạm với Nicolas Tagliafico, nhưng trọng tài cho trận đấu tiếp tục. Ngay sau đó, Argentina phản công nhanh và Enzo Fernandez ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2. VAR cũng không yêu cầu trọng tài xem lại pha bóng khiến đội bóng châu Phi càng thêm bức xúc.

Theo EFA, cả hai quyết định đều ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả cuối cùng và xứng đáng được FIFA xem xét lại.

Trên sân Atlanta, Ai Cập từng tạo nên bất ngờ lớn khi dẫn trước 2-0 nhờ các bàn thắng của Yasser Ibrahim và Mostafa Ziko. Trong khi đó, Lionel Messi còn đá hỏng phạt đền ở hiệp 1, khiến cơ hội giành vé vào tứ kết của đại diện châu Phi trở nên rất rõ ràng. Tuy nhiên, chỉ trong hơn 10 phút cuối trận, Argentina vùng lên mạnh mẽ để thắng ngược 3-2 nhờ công Cristian Romero, Messi và Enzo Fernandez.

Ngay sau trận đấu, HLV Hossam Hassan là người phản ứng gay gắt nhất: "Tôi không biết chính xác điều gì đã xảy ra, nhưng họ muốn quảng bá giải đấu. Họ muốn nhà đương kim vô địch tiếp tục hiện diện. Họ muốn Messi tiếp tục ở lại World Cup. Tôi đã nói với trọng tài chính rằng điều này thật bất công. Nếu ai đó đang cố che giấu điều gì, thì sớm hay muộn sự thật cũng sẽ được phơi bày".

Dù dừng bước đầy tiếc nuối, Ai Cập vẫn trải qua kỳ World Cup thành công nhất trong lịch sử khi lần đầu vượt qua vòng bảng và góp mặt ở vòng 1/8. Ở chiều ngược lại, Argentina tiếp tục hành trình bảo vệ chức vô địch và sẽ chạm trán Thụy Sĩ tại vòng tứ kết World Cup 2026.