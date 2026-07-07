Ronaldo nói điều bất ngờ khi bị loại khỏi World Cup 2026

ANTD.VN - Cristiano Ronaldo đã có những chia sẻ đáng chú ý sau thất bại 0-1 của Bồ Đào Nha trước Tây Ban Nha ở vòng 1/8 World Cup 2026. Siêu sao 41 tuổi bất ngờ khẳng định anh rời giải với sự thanh thản và xem chức vô địch EURO 2016 có ý nghĩa không khác gì chiếc cúp vàng World Cup.

Sau tiếng còi mãn cuộc trên sân AT&T, Ronaldo lặng đi và khóc đỏ mắt. Tuy nhiên, khi vào đường hầm và trả lời phỏng vấn, CR7 đã gạt đi sự ủy mị để lấy lại điềm tĩnh.

"Tôi buồn vì phải chia tay World Cup theo cách này. Nhưng tôi đã tận hiến hết mình và có thể ra về trong sự thanh thản. Đây là kỳ World Cup cuối cùng của tôi. Lúc này tôi chỉ muốn dành thời gian cho gia đình và suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào", Ronaldo nói.

"EURO quan trọng như World Cup", Ronaldo lên tiếng sau World Cup cuối cùng

Khi được hỏi liệu đây có phải trận đấu cuối cùng trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha hay không, Ronaldo không đưa ra câu trả lời dứt khoát. Theo anh, thời điểm này không phù hợp để nói về tương lai, bởi điều quan trọng hơn là tôn trọng những gì toàn đội đã cống hiến tại World Cup 2026.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong cuộc phỏng vấn là cách Ronaldo nhìn nhận danh hiệu EURO 2016. Với anh, chức vô địch châu Âu đầu tiên trong lịch sử Bồ Đào Nha có giá trị đặc biệt, không hề thua kém một chiếc cúp vàng World Cup.

"Tôi thức dậy mỗi ngày với một lương tâm thanh thản. Trước khi tôi thi đấu, Bồ Đào Nha chưa từng giành danh hiệu lớn nào. Sau đó, chúng tôi vô địch EURO 2016, UEFA Nations League 2019 và 2025. Với cá nhân tôi, chức vô địch EURO đó có ý nghĩa tương đương với World Cup. Tôi thực sự nghĩ như vậy", Ronaldo nhấn mạnh.

Trong hơn 20 năm khoác áo đội tuyển quốc gia, Ronaldo luôn xem việc cống hiến cho Bồ Đào Nha là niềm tự hào lớn nhất sự nghiệp: "Nếu được nói với bản thân khi mới bắt đầu, tôi sẽ chỉ nói một điều: hãy luôn tận hiến cho đất nước. Khi bạn đã cống hiến tất cả, bạn sẽ luôn cảm thấy thanh thản".

Từ "thanh thản" cũng được Ronaldo lặp lại nhiều lần trong cuộc trò chuyện. Theo thủ quân Bồ Đào Nha, dù không thể đạt kết quả như mong muốn, anh không có gì để hối tiếc vì đã làm tất cả những gì có thể.

"Tôi đã cố gắng đến giới hạn của mình. Khi bạn cống hiến tất cả, sẽ chẳng còn điều gì để người khác có thể chỉ trích. Tây Ban Nha có một chút may mắn khi ghi bàn ở những phút cuối, nhưng đó là bóng đá. Chúng tôi đã chơi tốt, đội tuyển đã tiến bộ rất nhiều và cần tiếp tục phát triển", CR7 chốt lại.

Tại World Cup 2026, Ronaldo ghi 3 bàn thắng, trong đó có pha lập công đầu tiên trong sự nghiệp ở vòng đấu loại trực tiếp World Cup. Anh cũng giữ kỷ lục là cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 6 kỳ World Cup khác nhau, điều không dễ cho bất kỳ ai vượt qua trong tương lai.