Đình Bắc ghi bàn, ĐT Việt Nam đại thắng 6-0 ở Hàn Quốc

ANTD.VN - Chiều 5-7, đội tuyển Việt Nam có trận đấu tập đầu tiên trong chuyến tập huấn tại Incheon (Hàn Quốc), chạm trán Siheung FC, đội bóng đang thi đấu tại K-League 3. Đây là màn kiểm nghiệm lực lượng đầu tiên của HLV Kim Sang-sik trong quá trình chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026 và đội tuyển đã tạo được dấu ấn bằng chiến thắng thuyết phục 6-0.

Đúng với mục tiêu đánh giá toàn diện lực lượng, HLV Kim Sang-sik sử dụng hai đội hình hoàn toàn khác nhau ở mỗi hiệp đấu để tất cả các cầu thủ đều có cơ hội thể hiện. Đáng chú ý, bộ ba cầu thủ nhập tịch Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Tài Lộc được tung vào sân trong hiệp hai cùng nhóm cầu thủ được xem là nòng cốt.

Đình Bắc ghi bàn...

... và Xuân Son cũng tạo dấu ấn giúp ĐT Việt Nam thắng 6-0 ở Hàn Quốc

Trận đấu khởi đầu không mấy thuận lợi khi cơn mưa lớn xuất hiện ngay sau tiếng còi khai cuộc và kéo dài khoảng 15 phút. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam sớm vượt lên ở phút thứ 2. Từ một tình huống tổ chức tấn công nhanh, Việt Cường thực hiện cú cứa lòng chân phải đẹp mắt đưa bóng găm vào góc cao khung thành đối phương, mở tỉ số trận đấu.

Sau bàn thắng sớm, các học trò của HLV Kim Sang-sik tiếp tục kiểm soát thế trận và duy trì những pha phối hợp nhịp nhàng giữa các tuyến. Phút 31, Hai Long nhân đôi cách biệt bằng cú dứt điểm kỹ thuật sau một pha triển khai bóng bài bản. Đến phút 39, tiền vệ này hoàn tất cú đúp khi tận dụng tốt đường kiến tạo của Việt Cường để ghi bàn cận thành, giúp đội tuyển Việt Nam bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước 3-0.

Ngay đầu hiệp hai, HLV Kim Sang-sik thay toàn bộ đội hình nhằm tiếp tục đánh giá năng lực các cầu thủ. Những sự điều chỉnh nhanh chóng phát huy hiệu quả.

Phút 48, Đỗ Hoàng Hên ghi tên mình lên bảng tỉ số với pha dứt điểm trong vòng cấm, nâng cách biệt lên 4-0. Chỉ bốn phút sau, Nguyễn Xuân Son thực hiện pha bứt tốc ấn tượng trước khi kiến tạo thuận lợi để Hoàng Hên hoàn tất cú đúp, đưa đội tuyển Việt Nam dẫn trước 5-0.

Trong phần còn lại của trận đấu, đội tuyển Việt Nam vẫn duy trì sức ép lớn về phía khung thành Siheung FC. Phút 61, Đình Bắc đưa bóng dội cột dọc đầy tiếc nuối, trong khi Trương Tiến Anh và Nguyễn Văn Vĩ cũng liên tiếp tạo ra những cơ hội nguy hiểm.

Đến phút 83, Đình Bắc có tình huống tăng tốc vượt qua hậu vệ đối phương trước khi tung cú dứt điểm chính xác, ấn định chiến thắng 6-0 cho đội tuyển Việt Nam.

Bên cạnh kết quả tích cực, điều HLV Kim Sang-sik thu được sau trận đấu là những đánh giá thực tế về khả năng vận hành của từng nhóm cầu thủ cũng như mức độ hòa nhập của các nhân tố mới, đặc biệt là nhóm cầu thủ nhập tịch, trong hệ thống chiến thuật của đội tuyển.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục tập luyện tại Incheon trước khi bước vào trận đấu tập thứ hai gặp Yongin FC, đại diện của K-League 2, vào ngày 8-7. Đây được đánh giá là bài kiểm tra có chất lượng chuyên môn cao hơn, giúp ban huấn luyện tiếp tục hoàn thiện đội hình và các phương án chiến thuật hướng tới mục tiêu chinh phục ASEAN Cup 2026.