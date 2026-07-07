Ông Park Hang-seo từ chức sau cú sốc World Cup 2026 của Hàn Quốc

ANTD.VN - HLV Park Hang-seo chính thức từ chức Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA) sau khi đội tuyển Hàn Quốc dừng bước ngay từ vòng bảng World Cup 2026. Quyết định của ông Park được xem là hành động nhận trách nhiệm trước thất bại của đội nhà tại Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Theo các nguồn tin từ Hàn Quốc, HLV Park Hang-seo đã khép lại quãng thời gian làm việc tại KFA sau kỳ World Cup 2026 không thành công. Nhà cầm quân 68 tuổi quyết định rời cương vị Phó chủ tịch Liên đoàn ngay sau khi đội tuyển quốc gia bị loại từ vòng bảng.

HLV Park Hang-seo từng cúi đầu xin lỗi sau khi Hàn Quốc bị loại ở vòng bảng World Cup 2026

Được biết, ông Park Hang-seo đã bày tỏ nguyện vọng từ chức ngay khi hành trình của Hàn Quốc tại World Cup 2026 khép lại. Tại giải đấu trên đất Bắc Mỹ, ông đảm nhiệm vai trò Trưởng đoàn đội tuyển quốc gia, trực tiếp đồng hành cùng toàn đội trong suốt chiến dịch.

Trong thông điệp gửi tới người hâm mộ bóng đá Hàn Quốc, HLV Park Hang-seo thẳng thắn nhận trách nhiệm về thành tích không như mong đợi của đội tuyển.

"Với tư cách Trưởng đoàn và đại diện Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc, tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành vì đội tuyển quốc gia đã không đạt được kết quả như kỳ vọng của người dân tại World Cup 2026", ông Park chia sẻ.

Tại kỳ Mundial năm nay, đội tuyển xứ kim chi chỉ giành được 3 điểm sau ba lượt trận vòng bảng với một chiến thắng (trước CH Séc) và hai thất bại (trước Mexico và Nam Phi), xếp thứ ba bảng A và sớm phải chia tay giải đấu. Đây được xem là một trong những kỳ World Cup thất vọng nhất của Hàn Quốc trong nhiều năm trở lại đây.

Cùng với quyết định của ông Park Hang-seo, HLV trưởng Hong Myung-bo cũng tuyên bố chia tay đội tuyển quốc gia để nhận trách nhiệm về màn trình diễn nghèo nàn của đội bóng.

Việc hai nhân vật quan trọng đồng loạt rời vị trí cho thấy KFA nhiều khả năng sẽ tiến hành một cuộc cải tổ toàn diện, nhằm đưa bóng đá Hàn Quốc trở lại quỹ đạo phát triển sau cú sốc tại World Cup 2026.

Về phần mình, sau khi chia tay KFA, HLV Park Hang-seo sẽ nhanh chóng trở lại với công tác huấn luyện ở CLB Kanchanaburi Power đang thi đấu tại Thai League 2.