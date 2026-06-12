World Cup 2026 khai mạc gọn gàng chưa từng thấy

ANTD.VN - Rạng sáng 12-6 theo giờ Việt Nam, FIFA World Cup 2026 đã chính thức bắt đầu trên sân Azteca huyền thoại. Điều khiến nhiều người bất ngờ không phải là những màn trình diễn hoành tráng mà là thời lượng ngắn kỷ lục của lễ khai mạc.

Chương trình nghệ thuật trước trận mở màn giữa Mexico và Nam Phi chỉ kéo dài khoảng 16 phút, trở thành một trong những lễ khai mạc ngắn nhất trong lịch sử World Cup. Con số này thấp hơn đáng kể so với khoảng 25 đến 30 phút vốn đã trở thành thông lệ ở các kỳ World Cup gần đây.

World Cup 2026 khai mạc hoành tráng và gọn gàng chưa từng thấy

Theo kế hoạch của ban tổ chức, việc cắt giảm thời gian nhằm tạo thêm khoảng trống cho công tác chuẩn bị mặt sân cũng như giúp các cầu thủ có đủ thời gian khởi động trước giờ bóng lăn.

Đây cũng là một phần trong phương án tổ chức thống nhất giữa ba quốc gia đồng chủ nhà gồm Mexico, Mỹ và Canada. Thậm chí, các chương trình khai mạc tại Toronto và Los Angeles còn được thiết kế ngắn hơn, chỉ khoảng 13 phút.

Dù thời lượng bị thu hẹp đáng kể, FIFA vẫn cố gắng biến chương trình mở màn thành màn trình diễn sặc sỡ và ấn tượng nhất có thể, nhờ các yếu tố văn hóa và âm nhạc sinh động.

Sân Azteca với sức chứa hơn 80.000 khán giả nhanh chóng biến thành một lễ hội âm nhạc thực thụ khi ban nhạc rock nổi tiếng của Mexico là Mana xuất hiện trong tiếng reo hò vang dội từ các khán đài.

Hàng chục nghìn người hâm mộ đồng thanh hát theo những ca khúc quen thuộc, tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt trước giờ khai cuộc.

Shakira và Burna Boy trong lễ khai mạc World Cup 2026

Sau đó, các nghệ sĩ nổi tiếng như Danny Ocean, J Balvin cùng nhiều khách mời quốc tế lần lượt bước ra sân khấu. Dù diễn ra khá nhanh, chương trình vẫn nhận được những đánh giá tích cực.

Tâm điểm lớn nhất của buổi lễ thuộc về Shakira. Nữ ca sĩ người Colombia xuất hiện trong bộ trang phục màu vàng nổi bật, màu sắc gắn liền với quê hương cô, để trình diễn ca khúc Dai Dai - bài hát chính thức của World Cup 2026.

Đồng hành cùng Shakira là Burna Boy, ngôi sao nhạc Afrobeats nổi tiếng của Nigeria.

Ngay khi nữ ca sĩ bước ra sân khấu, hàng chục nghìn khán giả trên sân Azteca đồng loạt đứng dậy chào đón. Sự cuồng nhiệt đó cho thấy sức hút đặc biệt mà Shakira vẫn duy trì với các kỳ World Cup.

Ngoài các tiết mục âm nhạc, lễ khai mạc còn là dịp để nước chủ nhà giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng tới khán giả toàn cầu. Các nghệ sĩ xuất hiện trong những bộ trang phục màu vàng ánh kim nổi bật, kết hợp với nhiều chi tiết lấy cảm hứng từ văn hóa bản địa Mexico.

Khép lại phần biểu diễn là màn pháo hoa rực sáng trên mái sân Azteca. Những chùm pháo hoa liên tiếp thắp sáng bầu trời Mexico City, nhưng vẫn không át được tiếng hò reo từ các khán đài.

World Cup 2026 chính thức bắt đầu

World Cup 2026 cũng giúp sân Azteca tiếp tục ghi tên mình vào lịch sử. Sau các kỳ World Cup 1970 và 1986, sân vận động huyền thoại của Mexico trở thành địa điểm đầu tiên đăng cai các trận đấu ở ba kỳ World Cup khác nhau.

Như vậy, World Cup 2026 - kỳ Mundial được chờ đợi nhất lịch sử đã chính thức khởi tranh. Đây là lần đầu tiên giải có 48 đội tham dự, phá vỡ mọi kỷ lục trước đây với tổng cộng 104 trận đấu diễn ra trên 16 thành phố chủ nhà Mỹ, Mexico và Canada.