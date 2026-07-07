Khoảnh khắc xé lòng của Ronaldo: Nước mắt khép lại giấc mơ World Cup dang dở

ANTD.VN - Cristiano Ronaldo không thể kìm nén cảm xúc sau khi Bồ Đào Nha thua Tây Ban Nha 0-1 tại vòng 1/8 World Cup 2026. Tiếng còi mãn cuộc cũng chính thức khép lại sự nghiệp World Cup kéo dài hai thập kỷ của CR7, để lại một cái kết đầy nước mắt khi giấc mơ vô địch thế giới mãi dang dở.

Khoảnh khắc trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận derby bán đảo Iberia cũng là lúc Cristiano Ronaldo chết lặng giữa đám đông. Không biết nên làm gì, chẳng biết trò chuyện cùng ai, CR7 thất thần đứng đó rồi bật khóc. Đôi mắt đỏ hoe đã nói lên tất cả về sự cay đắng của anh trong trận đấu cuối cùng.

Ronaldo chết lặng giữa đám đông khi tiếng còi mãn cuộc vang lên

Các đồng đội, thậm chí cả đối thủ Tây Ban Nha bước đến vỗ về và chia sẻ với Ronaldo, nhưng không thể xoa dịu nỗi đau của một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá.

Đây không chỉ là thất bại ở một trận đấu loại trực tiếp. Với Ronaldo, đó còn là dấu chấm hết cho hành trình chinh phục World Cup kéo dài suốt 20 năm qua.

Kể từ lần đầu góp mặt tại World Cup 2006, CR7 đã trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc. Anh ghi những bàn thắng lịch sử, lập hàng loạt kỷ lục cá nhân, trở thành cầu thủ khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha nhiều nhất và là chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển. Tuy nhiên, chiếc cúp vàng thế giới vẫn luôn là danh hiệu lớn duy nhất không thuộc về anh.

CR7 tan mộng vô địch World Cup

Trước trận gặp Tây Ban Nha, Ronaldo đã xác nhận World Cup 2026 sẽ là lần cuối cùng anh khoác áo Bồ Đào Nha tại Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Vì thế, khoảnh khắc CR7 bật khóc sau tiếng còi mãn cuộc nhanh chóng lan truyền khắp thế giới, trở thành một trong những hình ảnh giàu cảm xúc nhất của World Cup năm nay.

Dù đã bước sang tuổi 41, Ronaldo vẫn chứng minh đẳng cấp của một huyền thoại. Anh ghi những bàn thắng quan trọng cho Bồ Đào Nha, trong đó có pha lập công đầu tiên ở vòng đấu loại trực tiếp vào lưới Croatia. Thế nhưng trước một Tây Ban Nha thi đấu chặt chẽ và biết ra đòn kết liễu đúng lúc, CR7 cùng đồng đội đã không thể kéo dài hành trình của mình.

Nước mắt CR7 khép lại giấc mơ World Cup dang dở

Những lần lỡ hẹn trước đây vẫn luôn để lại niềm tin rằng Ronaldo sẽ còn một cơ hội khác để theo đuổi giấc mơ World Cup. Nhưng sau tiếng còi mãn cuộc trước Tây Ban Nha, anh hiểu rằng hành trình ấy đã đi đến điểm kết. World Cup sẽ không còn chứng kiến Cristiano Ronaldo trong màu áo Bồ Đào Nha thêm một lần nào nữa.

Chiếc cúp vàng FIFA World Cup cuối cùng vẫn là mảnh ghép còn thiếu trong sự nghiệp lẫy lừng của CR7. Thế nhưng, một danh hiệu dang dở không thể phủ mờ những gì anh đã tạo dựng suốt hơn hai thập kỷ cống hiến cho đội tuyển quốc gia.

Ronaldo rời sân khấu World Cup mà không có chiếc cúp vô địch, nhưng ra đi với tư cách một huyền thoại. Những kỷ lục vô tiền khoáng hậu, những bàn thắng mang tính biểu tượng, vô số khoảnh khắc bùng nổ và nguồn cảm hứng dành cho nhiều thế hệ cầu thủ sẽ mãi là di sản của số 7 vĩ đại trong lịch sử bóng đá thế giới.