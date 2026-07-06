Indonesia bất ngờ tuyên bố soán ngôi Việt Nam tại ASEAN Cup 2026

ANTD.VN - Trưởng phòng Các đội tuyển quốc gia Indonesia - Sumardji tin rằng ASEAN Cup 2026 là thời điểm thích hợp để đội nhà có chức vô địch đầu tiên, sau 6 lần thất bại tại chung kết.

Ngày 6-7, đội tuyển Indonesia với gần 30 cầu thủ được tuyển chọn từ danh sách sơ bộ 46 người, chính thức hội quân chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026 khởi tranh vào 24-7 tới.

Do giải không nằm trong FIFA Days nên dàn cầu thủ gốc Hà Lan đang thi đấu nước ngoài gần như chắc chắn không thể góp mặt. Indonesia sẽ chỉ sử dụng nội binh và một vài cầu thủ nhập tịch đang thi đấu trong nước.

Chất lượng đội hình dự ASEAN Cup ước có giá trị chuyển nhượng chỉ bằng 1/4 đội hình 30 triệu euro từng dự vòng loại World Cup 2026, và đẳng cấp có sự chênh lệch rõ rệt.

Song, phía Indonesia vẫn tự tin giành chức vô địch giải đấu tới.

Trưởng phòng Các đội tuyển quốc gia Indonesia - Sumardji tuyên bố soán ngôi Việt Nam tại ASEAN Cup 2026

"Cho đến nay, Indonesia chưa từng trải nghiệm cảm giác vô địch Đông Nam Á ở cấp đội tuyển quốc gia. Đây sẽ là động lực lớn nhất cho toàn đội. Và tôi tin rằng tại ASEAN Cup 2026, chúng ta sẽ hiện thực hóa ước mơ và khát vọng của tất cả người dân Indonesia", Trưởng phòng Các đội tuyển quốc gia Indonesia - Sumardji nhấn mạnh.

Trái ngược với tuyên bố trên, HLV trưởng John Herdman trong cuộc gặp với Tổng thống Indonesia và Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia cách đây ít ngày, chỉ đặt mục tiêu cọ xát, tích lũy kinh nghiệm cho cầu thủ trẻ tại ASEAN Cup 2026.

Tân HLV trưởng người Anh chỉ nhận chỉ tiêu vô địch tại FIFA ASEAN Cup diễn ra vào tháng 10 tới, khi Indonesia có đầy đủ dàn hảo thủ Hà Lan nhập tịch.

Indonesia là đội bóng giàu truyền thống khi dự giải vô địch Đông Nam Á (Tiger Cup, AFF Cup và nay đổi tên là ASEAN Cup) từ mùa đầu tiên 1996. Thế nhưng 30 năm qua, đội bóng xứ vạn đảo chưa một lần vô địch sau 6 lần vào chung kết thua cả 6.

Vài năm trở lại đây, vị thế và kỳ vọng dành cho tuyển Indonesia tăng vọt khi Liên đoàn bóng đá nước này nhập tịch thành công một loạt cầu thủ gốc Hà Lan đang thi đấu ở các giải chuyên nghiệp châu Âu.

Dù vậy như đã nói ở trên, việc các cầu thủ nhập tịch trụ cột không thể góp mặt ASEAN Cup 2026 khiến sức mạnh của tuyển Indonesia bị đặt dấu hỏi lớn, trước khi họ chính thức đá vòng bảng lần lượt gặp Campuchia (27-7), Timor Leste (31-7), đương kim vô địch Việt Nam (3-8), Singapore (7-8).