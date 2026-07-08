Messi khóc nức nở khi thoát hiểm ngoạn mục trước Ai Cập

ANTD.VN - Lionel Messi đã trải qua một đêm không thể nào quên tại World Cup 2026. Từ nỗi thất vọng vì đá hỏng phạt đền đến vai người hùng đưa Argentina ngược dòng ngoạn mục trước Ai Cập, siêu sao 39 tuổi cuối cùng đã không kìm được nước mắt sau tiếng còi mãn cuộc.

Trận đấu tại Atlanta tưởng như khép lại với một cú sốc lớn dành cho nhà đương kim vô địch. Khi đồng hồ trôi sang phút 78, Argentina vẫn bị Ai Cập dẫn 2-0 và đứng bên bờ vực chia tay World Cup. Đáng nói, trong hiệp 1, Messi là người bỏ lỡ thời cơ gỡ hòa 1-1 với quả pen hỏng.

Messi bật khóc sau trận đấu khó tin trước Ai Cập

Thế nhưng, đúng vào thời điểm khó khăn nhất, bản lĩnh của Messi cùng Argentina lại được thể hiện. Siêu sao 39 tuổi lần lượt kiến tạo cho Cristian Romero ghi bàn rồi đích thân gỡ hòa 2-2, mở ra chiến thắng ngược ngoạn mục 3-2 cho đội nhà ở phút 90+2.

Ngay sau khi trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc, Messi gục xuống sân rồi bật khóc. Sau hơn 90 phút trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc, từ cú sốc đá hỏng phạt đền, áp lực bị dẫn hai bàn cho đến niềm vui vỡ òa khi đưa Argentina vào tứ kết, những giọt nước mắt của anh đã rơi xuống như một sự giải tỏa rất tự nhiên.

Các đồng đội lập tức chạy đến ôm chầm lấy đội trưởng, người đã tiến hóa kịp thời từ một tội đồ thành người hùng ở trận này. Hình ảnh ấy nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và trở thành một trong những khoảnh khắc giàu cảm xúc nhất kể từ đầu World Cup 2026.

Ở tuổi 39, Messi vẫn đang là linh hồn trong hành trình bảo vệ ngôi vương của Argentina. Sau hai trận liên tiếp phải lội ngược dòng ở vòng knock-out, Albiceleste cho thấy bản lĩnh của nhà vô địch, còn người đội trưởng vĩ đại của họ tiếp tục chứng minh vì sao anh vẫn có thể tạo nên khác biệt ở những thời khắc quan trọng nhất.