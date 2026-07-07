Thụy Sĩ vs Colombia: Siêu máy tính chỉ ra đội vào tứ kết World Cup

ANTD.VN - Siêu máy tính Opta đánh giá Colombia cao hơn Thụy Sĩ trước cuộc đối đầu tại vòng 1/8 World Cup 2026 lúc 3h00 sáng 8-7. Hai đội hứa hẹn tạo nên màn so tài hấp dẫn tại Vancouver để tranh tấm vé vào tứ kết.

Theo kết quả mô phỏng từ siêu máy tính Opta với 25.000 kịch bản khác nhau, Colombia có 41,9% cơ hội giành chiến thắng trong 90 phút. Trong khi đó, Thụy Sĩ sở hữu 28,2% khả năng đánh bại đối thủ, còn xác suất trận đấu phải bước sang hiệp phụ lên tới 29,9%.

Siêu máy tính Opta đánh giá Colombia cao hơn Thụy Sĩ trước cuộc đối đầu tại vòng 1/8 World Cup 2026 lúc 3h00 sáng 8-7

Với Thụy Sĩ, đội bóng của HLV Murat Yakin đang trải qua một kỳ World Cup thành công bậc nhất trong lịch sử. Sau khi đứng đầu bảng B, Thụy Sĩ tiếp tục vượt qua Algeria với tỉ số 2-0 ở vòng 1/16, qua đó có chiến thắng đầu tiên tại một trận đấu loại trực tiếp World Cup kể từ năm 1938.

Đây cũng là lần đầu tiên đội bóng áo đỏ thắng ba trận liên tiếp ở một kỳ World Cup. Nếu đánh bại Colombia, Thụy Sĩ sẽ lần đầu góp mặt tại vòng tứ kết kể từ World Cup 1954, giải đấu họ đăng cai tổ chức.

Điểm nhấn lớn nhất của đội tuyển châu Âu là Johan Manzambi. Tài năng mới 20 tuổi đã trực tiếp góp dấu giày vào 5 bàn thắng với 3 pha lập công và 2 kiến tạo, trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử đạt cột mốc này ở một kỳ World Cup.

Trong khi đó, Colombia bước vào vòng 1/8 sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Ghana. Đội bóng Nam Mỹ tiếp tục thể hiện hình ảnh của một tập thể cân bằng giữa công và thủ. Họ đã tung ra từ 20 cú sút trở lên trong ba trận liên tiếp, đồng thời giữ sạch lưới ở cả ba trận gần nhất.

Tại World Cup 2026, chỉ Tây Ban Nha và Mexico có thành tích phòng ngự tốt hơn Colombia.

James Rodriguez vẫn đóng vai trò thủ lĩnh giàu kinh nghiệm ở tuyến giữa, trong khi Jhon Arias, Luis Suarez và Daniel Munoz liên tục tạo ra sự khác biệt bằng tốc độ cùng khả năng xuyên phá.

Dù hiệu suất tận dụng cơ hội chưa thực sự bùng nổ, Colombia vẫn cho thấy sự lì lợm ở các trận đấu loại trực tiếp. Chính nền tảng phòng ngự chắc chắn cùng khả năng kiểm soát thế trận là lý do giúp đại diện Nam Mỹ được Opta đánh giá cao hơn, trong việc giành tấm vé cuối cùng vào tứ kết World Cup 2026.